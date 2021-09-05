الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة الغربية» يوجه بتطوير العمل بمستشفى بسيون المركزي

وكيل صحة الغربية
وكيل صحة الغربية

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتطوير وتحسين منظومة العمل بمستشفى بسيون المركزي وحميات بسيون بالمرور، ومتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى، في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار تطوير المنظومة الصحية بالغربية وبتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

كان الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي، تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم  للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، وكذلك التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على الأجهزة الطبية بالقسم، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بقسم الكلي الصناعي.

كما تابع أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى لرفع كفاءة وتوسعة قسم الكلى الصناعي، وزيادة القوة الاستيعابية 6 ماكينات عن طريق المشاركة المجتمعية.

وأيضا جار الانتهاء من عناية الأطفال بكامل مشتملاتها وسيتم البدء في تشغيلها خلال الأسبوع القادم ومتابعة إصلاح جميع الأجهزة بالمعمل وبنك الدم والغسيل الكلوى والأشعة والعمليات وتفعيل خدمة الواتس آب للحجز المسبق بالعيادات الخارجيه والتأكد من توفر جميع التحاليل والإشاعات لمرضى كورونا أو الإحالة للمراكز المتعاقد معها التأمين الصحى.

وكيل صحة الغربية يوجه بتطوير منظومة العمل بمستشفى بسيون

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

طالبة في «تجارة عين شمس».. القصة الكاملة لـ«فتاة الغردقة المشردة»

الرئيس السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة

كارثة في «زفة عروسة».. والأوناش ترفع حطام 3 سيارات بالغربية

اليوم.. محاكمة 4 متهمين بتعذيب طفلة فى كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينين بمخيم الجلزون

زيارة سرية.. ماذا حدث بين ملك الأردن والرئيس الإسرائيلي؟

الخارجية الفلسطينية: استمرار جرائم الاحتلال يستدعى البدء فى تحقيقات الجنائية الدولية