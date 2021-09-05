وكيل «صحة الغربية» يوجه بتطوير العمل بمستشفى بسيون المركزي

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتطوير وتحسين منظومة العمل بمستشفى بسيون المركزي وحميات بسيون بالمرور، ومتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى، في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار تطوير المنظومة الصحية بالغربية وبتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

كان الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي، تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، وكذلك التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على الأجهزة الطبية بالقسم، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بقسم الكلي الصناعي.

كما تابع أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى لرفع كفاءة وتوسعة قسم الكلى الصناعي، وزيادة القوة الاستيعابية 6 ماكينات عن طريق المشاركة المجتمعية.

وأيضا جار الانتهاء من عناية الأطفال بكامل مشتملاتها وسيتم البدء في تشغيلها خلال الأسبوع القادم ومتابعة إصلاح جميع الأجهزة بالمعمل وبنك الدم والغسيل الكلوى والأشعة والعمليات وتفعيل خدمة الواتس آب للحجز المسبق بالعيادات الخارجيه والتأكد من توفر جميع التحاليل والإشاعات لمرضى كورونا أو الإحالة للمراكز المتعاقد معها التأمين الصحى.