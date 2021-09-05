الرئيس السيسى يصل مقر احتفالية أبواب الخير بالعاصمة الإدارية الجديدة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر احتفالية أبواب الخير، التى تستهدف تحسين أحوال المعيشة لنحو 5 ملايين مواطن.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، قد صرح بأن "احتفالية أبواب الخير ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي".

وأضاف أن الاحتفالية تأتي "تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، وتستهدف حوالي ٥ ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بالتنسيق بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني".