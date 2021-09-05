الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يصل مقر احتفالية أبواب الخير بالعاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر احتفالية أبواب الخير، التى تستهدف تحسين أحوال المعيشة لنحو 5 ملايين مواطن.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، قد صرح بأن "احتفالية أبواب الخير ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي".

وأضاف أن الاحتفالية تأتي "تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، وتستهدف حوالي ٥ ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بالتنسيق بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني".

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وائل لطفي

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