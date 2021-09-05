الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد مخالفي قواعد المرور

حملات مرورية
حملات مرورية

كثفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية  المرجوة لقائدي السيارات وتنشيط  الأمن المروري  لتفادي الحوادث حفاظًا على سلامة الجميع.

حملات الكشف عن “متعاطي المخدرات”

كما دفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث، و ووجه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة.

 "المرور" يعزز تواجده بشوارع القاهرة

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها كما يتولى مراقبين منظومة الكاميرات متابعة المعوقات للتدخل السريع لتحقيق السيولة المرورية.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحام مروري بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، والانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كافة الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

شرطة المرور حملات مرورية الطرق السريعة المخالفات المرورية محاور القاهرة والجيزة الخدمات المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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