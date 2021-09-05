اليابان توجه سفاراتها بالدول المجاورة لأفغانستان لمساعدة إجلاء مواطنيها

أصدرت الحكومة اليابانية تعليمات لسفاراتها في الدول المجاورة لأفغانستان بشأن تقديم المساعدة لأي مواطن ياباني أو متعاون محلي يسعى إلى الخروج من البلاد عن طريق البر.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه” اليوم الأحد عن وزير الخارجية موتيجي توشيميتسو قوله لا يزال هناك عدد قليل من المواطنين اليابانيين في أفغانستان بسبب ظروف فردية.

وأضاف أن هناك أيضا العديد من الموظفين المحليين بالسفارة اليابانية في أفغانستان، مؤكدًا أنه يتعين على الحكومة النظر في سبل إجلاء المواطنين اليابانيين والمتعاونين المحليين.

وأشار موتيجي إلى أن بعض الأشخاص قد يحاولون الفرار من البلاد برًا إلا أن هذا الأمر خطير ولا ينصح به، موضحًا أنه أصدر تعليماته للسفارات اليابانية في الدول المجاورة لتشكيل نظام دعم لمثل هؤلاء الأشخاص.

وفي سياق متصل، شدد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرج، على ضرورة أن تبذل روسيا والصين جهودًا لمكافحة الإرهاب في أفغانستان التي انسحبت منها مؤخرًا القوات الغربية لتقع البلاد في أيدي حركة "طالبان".

وقال ستولتنبيرج، في حديث لصحيفة "The Sunday Telegraph" البريطانية: "أنا متفق بالكامل مع أن المجتمع الدولي برمته، بما في ذلك روسيا والصين، يجب أن يبذل جهودًا كي لا تصبح أفغانستان مكانًا تنشط فيه بحرية التنظيمات الإرهابية مدبرة ومخططة وممولة للهجمات في بلداننا".

وأشار “ستولتنبيرج” إلى أن الناتو يستخلص الدروس المناسبة من أحداث أفغانستان، مشددًا على أن الحلف "سينظر بشكل شفاف وموضوعي في حالات الفشل والأخطاء" التي تم ارتكابها خلال السنوات الـ20 من الوجود الأجنبي في الأراضي الأفغانية.

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقًا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.