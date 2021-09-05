نائب عراقي: تزايد الهجمات الإرهابية في كركوك مؤشر لعودة «داعش»

قال عضو مجلس النواب العراقي، أرشد الصالحي، إن تزايد الهجمات الإرهابية في مناطق جنوب كركوك يعتبر مؤشرًا خطيرًا على عودة نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي .

وشدد الصالحي في بيان له - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأحد- على ضرورة مراجعة الخطط الأمنية والاستخبارية الموضوعة والحذر من بقايا تنظيم "داعش" وتكثيف الفعاليات الأمنية لملاحقة خلايا الإرهاب.

وأضاف: "تلقينا ببالغ الحزن نبأ استشهاد ثمانية من عناصر الشرطة الاتحادية قرب ناحية الرشاد جنوب مدينة كركوك أثر هجوم مسلح شنه تنظيم داعش الارهابي" .



ضبط صواريخ وقذائف هاون خلال عملية أمنية في كركوك

وكانت كشفت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، تمكنها من العثور على قذائف هاون وصواريخ قاذفة خلال عملية استباقية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وأفادت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية ـ في بيان: بأن "قوة مشتركة نفذت عمليات دهم وتفتيش وتطهير قرى عريشة العليا والوسطى وعريشة السفلى والرمانة وعلوشة وحافة نهر الزاب الأسفل".

وذكرت أن العمليات أسفرت عن العثور على 10 قذائف هاون مختلفة الأنواع، و2 صواريخ قاذفة ضد الدروع.

وأضافت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية أنه تم التعامل مع هذه القنابل والصواريخ المضبوطة ومعالجتها على الفور وفق الإجراءات القياسية، دون أن يشير إلى وقوع أي إصابات أو خسائر مادية أو بشرية تذكر.