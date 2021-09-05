تفاصيل قتل موجه بالتعليم بعد إيهامه بـ«عروسة»

على طريقة بـ100 وش..

أحالت نيابة حلوان الكلية، 7 سيدات وآخر عاطل للمحاكمة أمام الجنايات، على خلفية اتهامهم بارتكاب عدة جرائم أولها النصب وصولًا لقتل موجه بالتعليم بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، في القضية رقم 574/ 8 لسنة 2021 جنايات البساتين والمقيدة برقم 24 لسنة 2021 كلي حلوان وحصل "الدستور" على التفاصيل الكاملة لاتهامات العصابة التي جسدت مسلسل بـ"100 وش" ولكن على أرض الواقع.

تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة الرجال بطريق الإكراه واستدراجهم بالتحايل عن طريق إنشاء حساب على "الفيس بوك" للزواج والاتفاق مع ضحاياهم على التقابل في المقاهي لرؤية العروس، وقيامهم بحقن المشروب المقدم للضحية بعقار يسبب الإغماء والتخدير لسرقة ضحيتهم والفرار بعد ذلك.

وأشارت التحقيقات أن ذلك العقار المحقون في المشروب للضحية في تلك المرة أفضى إلى وفاته وعجلت بها نظرًا لكونه معتل بالقلب.

قرار الإحالة

وجاء فى قرار إحالة المتهمين الى محكمة الجنايات الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن النيابة العامة تتهم "س.س" - 52 سنة - ربة منزل، و"ش. م" 36 سنة - عاملة، و"ص خ" 23 سنة - ربة منزل، و"أم م" 23 سنة، و"ن م" 21 سنة - ربة منزل ، و "م م" 19 سنة . طالبة، و"أ م" 29 سنة - بدون عمل، و"م أ" 31 سنة - بدون عمل لانهم بدائرة قسم شرطة البساتين، أعطوا مادة ضارة (عقار الكلوزابين) للمجني عليه "ع ا" – عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك بإعداد مخطط إجرامي اتفقوا جنائيًا عليه وقاموا بتحضير وتجهيز العقار، وسرنجة طبية لحفظها بداخله وما أن تقابلوا مع ضحيتهم وأمن الأخير لهم دسوها بإناءه واعطاءه المشروب حدث به النتيجة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته بغير انتوائهم نية إزهاق روحه قاصدين التأهب لارتكاب الجريمة محل الاتهام التالي.

وأشار قرار الإحالة إنهم شرعوا في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه بأن تمكنوا خلسة من الاستيلاء على هاتفه و نقوده إلا أن أثر جريمتهم قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم و الجريمة متلبسا بها.

وأوضح قرار الإحالة إنهم أنشأوا واستخدموا حساب الكتروني (تطبيق الفيس بوك) على شبكة المعلومات الدولية بقصد تسهیل ارتكاب الجريمة، كما حازوا و أحرزوا بواسطة بعضهم البعض (سرنجة) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.