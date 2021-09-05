اليوم.. محاكمة 4 متهمين بتعذيب طفلة فى كفر الشيخ

تنظر الدائرة الأولى جنايات كفر الشيخ، اليوم الأحد، محاكمة 4 متهمين بقضية تعذيب الطفلة أمنية إبراهيم، على يد موظف مفصول وزوجته، أثناء العمل كخادمة بمنزله بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

اتهامات موظف مفصول وزوجته وآخرين بتعذيب طفلة

وكان المستشار أشرف ربيع المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، بإحالتهم لمحكمة الجنايات، وذلك على خلفية قيام المتهم كمال الدين.م.خ"، 40 سنة، موظف مفصول ومحبوس احتياطيًا، والمتهمة الثانية وتدعى "س. ا" 45 سنة، مغربية الجنسية، زوجة المتهم، احتجزوا الطفلة المجنى عليها، بمسكنهما، مانعين إياها من مبارحته دون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وعذابها بدنيًا بأن تعديا عليها ضربًا وحرقًا بالإضافة لقص شعرها، فألحقا بها الإصابات المبينة فى تقرير مصلحة الطب الشرعي، بالإضافة إلى اثنين من المتهمين وهم والدة الطفلة والسمسارة.