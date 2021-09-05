الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة 4 متهمين بتعذيب طفلة فى كفر الشيخ

حبس متهمين
حبس متهمين

تنظر الدائرة الأولى جنايات كفر الشيخ، اليوم الأحد، محاكمة 4 متهمين بقضية تعذيب الطفلة أمنية إبراهيم، على يد موظف مفصول وزوجته، أثناء العمل كخادمة بمنزله بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

اتهامات موظف مفصول وزوجته وآخرين بتعذيب طفلة 

وكان المستشار أشرف ربيع المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، بإحالتهم لمحكمة الجنايات، وذلك على خلفية قيام المتهم كمال الدين.م.خ"، 40 سنة، موظف مفصول ومحبوس احتياطيًا، والمتهمة الثانية وتدعى "س. ا" 45 سنة، مغربية الجنسية، زوجة المتهم، احتجزوا الطفلة المجنى عليها، بمسكنهما، مانعين إياها من مبارحته دون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وعذابها بدنيًا بأن تعديا عليها ضربًا وحرقًا بالإضافة لقص شعرها، فألحقا بها الإصابات المبينة فى تقرير مصلحة الطب الشرعي، بالإضافة إلى اثنين من المتهمين وهم والدة الطفلة والسمسارة.

محكمة الجنايات تعذيب طفلة الطفلة أمنية مصلحة الطب الشرعي منطقة الهرم محاكمة 4 متهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

طالبة في «تجارة عين شمس».. القصة الكاملة لـ«فتاة الغردقة المشردة»

الرئيس السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة

كارثة في «زفة عروسة».. والأوناش ترفع حطام 3 سيارات بالغربية

اليوم.. محاكمة 4 متهمين بتعذيب طفلة فى كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينين بمخيم الجلزون

زيارة سرية.. ماذا حدث بين ملك الأردن والرئيس الإسرائيلي؟

الخارجية الفلسطينية: استمرار جرائم الاحتلال يستدعى البدء فى تحقيقات الجنائية الدولية