جوتيرش يجدد مطالبته بضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الدول المتدخلة في الشأن الليبي بسحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وووفقاً لقناة “ليبيا الحدث”، فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إلى ضرورة تنفيذ خطة شاملة للانسحاب الفوري وغير المشروط لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، بجداول زمنية واضحة.

ضرورة بذل الجهد لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

كما حث جوتيرش، الأحزاب الليبية على ضرورة بذل كل جهد ممكن لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر وفقًا لخارطة الطريق التي أنهت الأعمال العدائية العام الماضي.

كما حث جوتيرش، الأحزاب والمؤسسات على وضع القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين اللازمة، محذرا من أن العملية السياسية وصلت الآن إلى مرحلة حرجة والمكاسب التي تحققت في أوائل عام 2021م مهددة.

وجود الآلاف من المرتزقة المقاتلين الأجانب تهديدً اللمنطقة

ونقل جوتيريش عن رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، تحذيره من أن استمرار وجود الآلاف من المرتزقة والعديد من المقاتلين الأجانب لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا ليس فقط لأمن ليبيا ولكن للمنطقة.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإبلاغ عن وجود أنشطة لمنظمات متطرفة مثل تنظيم القاعدة وداعش في جميع المناطق، بما يشكل تهديدات مباشرة ضد المدنيين وموظفي الأمم المتحدة في ليبيا.

ودعا جوتيريش إلى وضع حد لهذه الانتهاكات واستمرار الاحتجاز التعسفي للمهاجرين في ظروف غير إنسانية في مراكز الاحتجاز الرسمية والمواقع غير الرسمية التي يديرها المهربون.

والدبيبة يؤكد طموح ليبيا يتمثل في جيش موحد وإنتخابات حرة

ومن جهته، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن طموح ليبيا يتمثل بخلق جيش موحد وقوة شرطة حقيقية فضلا عن ضمان انتخابات حرة وشفافة.

وقال الدبيبة في كلمة أمام منتدى أمبروزيتي الاقتصادي السنوي بمدينة تشيرنوبيو شمالي إيطاليا، أن ليبيا فقدت موارد هائلة في الحرب .. مشيراً إلى أن لتجربة الأفغانية يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إدراك أنه لا يمكن لدولة أن تفرض نفسها على دولة أخرى بالقوة.

وأشار إلى أنه يجب على العالم أن يساعد ليبيا بإعادة البناء”، وأن يبدأ عمل المؤسسات الشرعية .. مؤكدا ان ليبيا بلد ضخم يتمتع بموقع جغرافي خاص، وبعد هذه السنوات من الاشتباكات حول شرعية السلطة، يجب أن تتمكن ليبيا من السير نحو مرحلة تتسم بالاستقرار.

وشدد الدبيبة على أن الهدف الأساس لليبيا هوتحقيق الاستقرار بالبلاد ومن الضروري توجيه البلاد نحو هذا الهدف النبيل بطريقة ديمقراطية لم تُعرف من قبل.

واختتم بالقول إن تجذر ثقافة الغطرسة، وجود المرتزقة، الهجرة وتسلل الإرهابيين هي التحديات الرئيسية بالنسبة لليبيا.