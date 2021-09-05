كارثة في «زفة عروسة».. والأوناش ترفع حطام 3 سيارات بالغربية

دفعت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية، صباح اليوم الأحد، بأوناش لرفع آثار حطام تصادم 3 سيارات ملاكي أثناء زفة عروسين بسبب السرعة الزائدة بمنطقة التيسير بمدخل الطريق الفرعي «المحلة- طنطا»، ما أسفر عن تحطّم السيارات دون وقوع إصابات أو ضحايا في الحادث وتم تسيير الحركة المرورية وتأمين أرواح وحياة المواطنين.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العقيد محمد حوام، مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، حول وقوع حادث تصادم ثلاث سيارات ملاكي بمدخل منطقة التيسير بدائرة القسم.

انتقلت القيادات الأمنية وضباط فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي والرائد محمد عمار رئيس مباحث القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على تطوراته.