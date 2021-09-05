الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاملين سرقا خزينة مطعم في مصر الجديدة

تجديد حبس
تجديد حبس

قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، تجديد حبس عامل وصديقه، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بسرقة خزينة مطعم في منطقة مصر الجديدة محافظة القاهرة.
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش مباحث مصر الجديدة، يفيد بتلقيه بلاغ من مدير مطعم، كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل الخزينة الخاصة بالمطعم محل عمله.

 نتائج التحريات

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل بالمطعم محل البلاغ وآخر، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمطعم ومروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المُبلغ بمبالغ مالية داخل الخزينة الخاصة بالمطعم، فقام بالاشتراك مع الثاني بسرقتها مستغلاً احتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل والخزينة،  بعد أن كان قد سبق و تمكن من استخراج نسخة منها عقب استيلائه عليها من إحدى الموظفات السابقات بالمحل دون علمها، وأقر المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول.
وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، وكذا المفتاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
 

 

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وائل لطفي

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