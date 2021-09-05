الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. آخر أيام المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

يغلق مساء اليوم الأحد، موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية، في الساعة السابعة مساء، وفقاً لما أعلنه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على مكتب التنسيق، أمس الجمعة، إن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 223 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 5/9/2021

فيما أوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المتحدث الرسمى أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل، وعلى الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق مساء اليوم السبت المقبل الموافق 4/9/2021، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.

وجاءت الحدود الدنيا للمرحلة الثانية للشعبة العلمية 254.5 درجة فأكثر أي بنسبة 62.07%، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 %.

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات،وجاءت التالي لطلاب الشعبة العلمية: "الطب البيطرى، التمريض، العلوم، الزراعة، الجامعات التكنولوجية، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعى، الاقتصاد والعلوم السياسية، الألسن، الإعلام، وباقي الكليات النظرية".

أما لطلاب الشعبة الرياضية فجاءت كالتالي: "بعض كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعى، التخطيط العمرانى، فنون جميلة عمارة، الجامعات التكنولوجية، الاقتصاد والعلوم السياسية، الألسن ، الإعلام، الإعلام وباقي الكليات النظرية".

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