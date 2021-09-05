البرازيل تعلق صادراتها من اللحوم بعد تأكيد حالتى إصابة بمرض جنون البقر

أعلنت الحكومة البرازيلية ، تعليق صادرات لحوم البقر إلى الصين بعد تأكيد حالتين من مرض جنون البقر غير القياسي (أو غير التقليدي) في مصنعين محليين منفصلين للحوم.

وأعلن التعليق المؤقت، الذي بدأ يوم السبت، تماشيا مع البروتوكولات الصحية الثنائية.

وقال بيان إن الإجراء سيبقى ساري المفعول "حتى تكمل السلطات الصينية تقييم المعلومات الخاصة بالحالتين التي تم إعلانها فعلا".

ووفقا لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والإمداد البرازيلية، فقد تم الإبلاغ عن الحالتين في مدينة بيلو هوريزونتي بولاية ميناس قيرايس وفي نوفا كانا دو نورتي بولاية ماتو غروسو.

وأبلغت البرازيل رسميا المنظمة العالمية لصحة الحيوان، بعد تأكيد هاتين الحالتين.

يذكر أن آخر حالة إصابة بمرض جنون البقر غير القياسي قد سُجلت بالبرازيل في عام 2019، حيث تم أيضا تعليق الصادرات إلى الصين مؤقتا في حينه.

وهاتان الحالتان هما الرابعة والخامسة من حالات الإصابة بمرض جنون البقر غير القياسي المسجلة خلال 23 عاما من مراقبة المرض في البلاد. ولم تسجل البرازيل أبدا حالة مرض جنون بقر قياسية أو تقليدية، وفقا لما ذكرته الوزارة أعلاه.

وأعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي، تسجيل 692 حالة وفاة، و21 ألفا و804 إصابات بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ24 الماضية.



ووفقا للبيانات الواردة على موقع المجلس على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 583 ألفا و362 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 20 مليون و877 ألفا و864 إصابة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.