رئيس هيئة الأركان الأمريكية يشكك فى قدرة طالبان على إدارة أفغانستان

توقع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي انزلاق أفغانستان إلى أتون الحرب الأهلية، كما شكك في قدرة طالبان على إدارة البلاد، ومتوقعا عودة الحركات الإرهابية في غضون أشهر، وفقا لمقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز" Fox News في رامشتاين بألمانيا.

وقال ميلي: "إن هناك فحصا أمنيًا يجري لـ17 ألفا من الأفغان الذين تم إجلاؤهم من البلاد قبل دخولهم إلى الولايات المتحدة".

وأضاف: "ما يفعلونه عندما يأتي الناس، يسجلون أسمائهم ثم يقومون بالقياسات الحيوية، ويقومون بعمل بصمات الأصابع ويأخذون صورة كاملة للوجه"، مشيرًا إلى مشاركة عدة جهات أمنية في هذه الإجراءات منها وزارة الأمن الداخلي ومسؤولين في مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الخارجية والجمارك وحماية الحدود.

وتابع ميلي: "تقديري العسكري أن الظروف من المرجح أن تتطور إلى حرب أهلية، ولا أعرف ما إذا كانت طالبان ستكون قادرة على توطيد سلطتها وإقامة الحكم".



وأضاف: "أعتقد أن هناك على الأقل احتمالًا كبيرا لحدوث حرب أهلية أوسع، وهذا بدوره سيؤدي إلى ظروف قد تؤدي في الواقع إلى إعادة تنظيم القاعدة أو نمو داعش أو غيره من الجماعات الإرهابية".

يأتي هذا فيما أعلنت شركة الطيران الأفغانية "أريانا" أنها استأنفت بعض رحلاتها في أفغانستان بين العاصمة كابل و ثلاث مدن إقليمية كبرى يوم السبت بعد أن أعاد فريق فني من قطر فتح مطار العاصمة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت الشركة، في بيان، إن الرحلات الجوية بدأت بين كابل ومدن هرات في الغرب ومزار الشريف في الشمال وقندهار في الجنوب.

وتابعت: "تفخر شركة طيران أريانا الأفغانية باستئناف رحلاتها الداخلية".

وفي وقت سابق نقلت مصادر إعلامية قطرية محلية عن السفير القطري لدى أفغانستان قوله إن "فريقا فنيا تمكن من إعادة فتح مطار كابل لاستقبال المساعدات".

وذكرت المصادر نقلا عن السفير أن مدرج الطائرات في المطار تم إصلاحه بالتعاون مع السلطات في أفغانستان، في خطوة محدودة أخرى نحو العودة إلى الحياة الطبيعية نسبيا بعد الاضطرابات التي عمت البلاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.