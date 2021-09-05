ميركل تعتزم زيارة الإقليم المتضرر من الفيضانات للاطلاع على أعمال التطهير

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تعود مجددا لولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا اليوم الأحد لزيارة المناطق المتضررة بشكل خاص من الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في

منتصف يوليو الماضي.



و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، سيرافق ميركل خلال الزيارة أرمين لاشيت رئيس وزراء الولاية، والمرشح أيضا على منصب المستشارية من تيار المحافظين خلال الانتخابات البرلمانية الوطنية في وقت لاحق من الشهر الجاري.



وسيتوجه الاثنان أولاً إلى الشمال الغربي من منطقة ساورلاند لرؤية التقدم المحرز في أعمال التطهير وإعادة الإعمار الضخمة. ومن المقرر أن تلتقي ميركل أيضا بعمال الطوارئ.



وستشارك ميركل عقب ذلك في مؤتمر محلي حول إعادة الإعمار في مدينة هاجن بوادي الرور.



وفي منطقة شمال غرب ساورلاند، كانت الفيضانات أسوأ في بلدة ألتينا الصغيرة، والتي كانت في وقت ما معزولة فعليا عن العالم الخارجي بعد الانهيارات الأرضية والفيضانات.

و علي صعيد آخر ، تعهدت الحكومة الألمانية بإعطاء فيتنام 2.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، لتصبح بذلك أكبر مانح للقاح لفيتنام بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفيتنامية اليوم السبت.

وكانت ألمانيا قد أعلنت في وقت سابق عن تقديم منح عينية فى صورة 75 جهاز تنفس و15 جهاز شاشة متابعة طبية و20 ألف جهاز لقياس نسبة الأكسجين في الدم لفيتنام، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية.

وبالرغم من البروتوكولات الصارمة للوقاية من فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد ، سجلت فيتنام اليوم السبت 9521 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالى عدد حالات الإصابة فى البلاد الى 511 ألفًا و179 إصابة، مع وفاة 12793 شخصًا، وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة فى البلاد.

وحتى الآن، يشكل الذين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا نحو 2.5% من جميع المصابين بالفيروس، وهو معدل أعلى من معدل الوفيات في العالم البالغ 0.4% ، بسبب الفقر واكتظاظ نظام الرعاية الصحية.