اجتماع وزراء صحة مجموعة العشرين فى روما سيركز على احتواء كورونا

يجتمع وزراء صحة مجموعة العشرين للدول الرائدة اقتصاديا في العالم في وقت لاحق اليوم الأحد في روما لمناقشة الخطوات المستقبلية في الجهود العالمية لاحتواء جائحة فيروس كورونا.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، سيركز اجتماع مجموعة العشرين، الذي تستضيفه إيطاليا ويستمر ليومين، على المعركة الجارية ضد كورونا بالإضافة إلى استراتيجيات التعامل المستقبلي مع الأوبئة.



وسيبحث الوزراء أيضا طرق تحسين كيفية تبادل المعرفة العلمية وكيف يمكن أن يكون الحصول على اللقاح أكثر عدلا. وقال منظمو الاجتماع في إيطاليا إن الهدف هو "رسالة قوية من التعاون والتضامن والعدالة، بإيمان راسخ بأنه لا ينبغي التخلي عن أي شخص".



ويعتبر هذا الاجتماع واحدا من الاجتماعات الوزارية التي عقدت مؤخرا ضمن مجموعة العشرين قبل اجتماع قادة دول المجموعة نهاية أكتوبر المقبل في روما.



وقبيل انعقاد الاجتماعات الرئيسية، استضاف وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرانزا بالفعل يوم السبت خبراء لإجراء محادثات حول الصحة النفسية.



وقال "لا صحة وعافية بدون صحة نفسية سليمة"، مضيفا أنه "خلال الأشهر الصعبة للجائحة، أصبح هذا الأمر أكثر أهمية".

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، و تركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، و إيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.