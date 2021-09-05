الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تعلن تحديث الدليل الدوائى الطبى على المستوى الوطنى

الصين تعلن تحديث
الصين تعلن تحديث الدليل الدوائى

أصدرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، مجموعة من التوجيهات الخاصة بتحديث الدليل الدوائي الطبي على المستوى الوطني، في مسعى لضمان استخدام عقلاني للأدوية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، تهدف الآلية الصادرة لمراقبة المنتجات الكيميائية والبيولوجية ذات المشاكل المتكررة في الاستخدام السريري أو ذات التكلفة المرتفعة بشكل غير معقول.

وبحسب التوجيهات الصادرة؛ سيتم ترشيح استخدام الأدوية المذكورة من قبل مستشفيات محلية وسيتم جمعها وتوزيعها من لجنة الصحة الوطنية.

وفي ظل الظروف العادية، سيتم إدراج 30 دواء في الدليل الدوائي الطبي على المستوى الوطني.

وأضافت لجنة الصحة الوطنية، أنها ستحافظ من خلال التوجيهات المذكورة على تنفيذ إدارة معززة ومنظمة للأدوية قيد الاستخدامات السريرية، ليصبح استخدامها أكثر آمانًا وفعالية واقتصاديًا ومعقولية.

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن بر الصين الرئيسي سجل 28 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في اليوم السابق، مشيرة إلى أن جميع الحالات وافدة من الخارج.

وقالت اللجنة، إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 23 يوم السبت مقابل 22 قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 95010، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، و تركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، و إيران، والمكسيك.

الصين تنظيم أدوية الصي الأدوية استخدام استخدام الأدوية عقلانية لصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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