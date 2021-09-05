الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل وإصابة 6 أشخاص فى حادث إطلاق نار بواشنطن

حادث إطلاق نار بواشنطن
حادث إطلاق نار بواشنطن

أفادت شرطة مقاطعة كولومبيا الأمريكية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين؛ جراء حادث إطلاق نار وقع أمس السبت شمال غربي واشنطن. 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية "، قال رئيس إدارة شرطة المقاطعة، روبرت كونتي للصحفيين: "قتل 3 أشخاص نتيجة حادث إطلاق النار، كما تم نقل 3 جرحى بإصابات لا تهدد حياتهم إلى المستشفى".

وأضاف أن الحادث وقعت مساء أمس السبت عندما نزل شباب مجهولون من سيارتهم وأطلقوا النار على المارة ثم اختفوا.

وتابع: "إنه مجرد محبط. نتحدث منذ وقت بعيد عن قضية العنف باستخدام الأسلحة النارية، نعرف أن هذه القضية لا تعتبر نادرة بالنسبة لواشنطن، لكنني أعتقد أن ذلك يشير إلى وجود مرض بشكل عام نشهده في مجتمعنا، وهذا المرض هو العنف باستخدام الأسلحة.. ويوجد لدينا أشخاص يرتكبون هذه الجرائم".

ووعد رئيس إدارة شرطة المقاطعة، روبرت كونتي، بدفع مكافأة بقدرة 75 ألف دولار مقابل أي معلومات حول مطلقي النار.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، إن واشنطن تتوقع دخول أكثر من 50 ألف شخص إلى البلاد عبر الجسر الجوي الأفغاني.

ورجح "مايوركاس"، في تصريحات صحفية حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، ارتفاع هذا الرقم، واصفًا إياه بـ "الإخلاء غير المسبوق".

وأضاف "مايوركاس"، خلال المؤتمر الصحفي، أن الولايات المتحدة ساعدت أكثر من 40 ألف شخص على دخول البلاد قادمين من أفغانستان منذ سقوط كابول الشهر الماضي.

وبحسب "إيه بي سي نيوز"، فإن ما يقارب 25% من الذين دخلوا الأراضي الأمريكية كانوا مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين، علاوة على الأفغان الذين حصلوا على تأشيرات هجرة خاصة، والذين عملوا لصالح الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلنطي "الناتو" كمترجمين فوريين أو بصفة أخرى.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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