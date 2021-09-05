إصابة طفلين سعوديين وتضرر 14 منزلاً إثر اعتراض صاروخ بالستى أطلقه الحوثيون

أصيب طفلان سعوديان، وتضرر 14 منزلاً في مدينة الدمام في شرق السعودية، إثر اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون، على ما أعلنت وزارة الدفاع صباح اليوم الأحد، وفقا لفرانس برس.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن الوزارة أن الاعتراض تسبب في تناثر شظايا على حي ضاحية الدمام، وإصابة طفل وطفلة سعوديين، وتضرر 14 منزلاً سكنياً.

من جانبها، أدانت الإمارات محاولة الحوثيين استهداف مدن بجنوب السعودية، من خلال الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، التي اعترضتها قوات التحالف العربي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، أكدت الإمارات في بيان لـ "وزارة الخارجية و التعاون الدولي" أن استمرار "هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن "يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة"، مؤكدة أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة "تضامن الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وشدد البيان على أن "أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

وأعلن التحالف العربي، يوم السبت، اعتراض وتدمير وإحباط "هجوم باليستي" باتجاه المنطقة الشرقية للمملكة.

وفي وقت لاحق، أعلنت قوات التحالف العربي عن "اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران" جنوب المملكة.

وكانت قوات التحالف أعلنت في وقت سابق من السبت عن إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية واستهدف أيضا جنوب المملكة.