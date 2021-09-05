الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيوزيلندا: حاولنا ترحيل منفذ هجوم أوكلاند المسلح منذ سنوات

منفذ هجوم أوكلاند
منفذ هجوم أوكلاند المسلح

قالت الحكومة النيوزيلندية إنها حاولت منذ سنوات ترحيل المسلح الذي نفذ هجوما الأسبوع الماضي، وطعن بسكين 7 أشخاص في مركز تجاري في أوكلاند. 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، نشرت الحكومة النيوزلندية المزيد من التفاصيل حول المهاجم بعد رفع أمر قضائي بعدم النشر.

وذكرت وثائق المحكمة التي نُشرت اليوم الأحد، أن المهاجم هو أحمد أصيل محمد شمس الدين (32 عاما) وهو مسلم من التاميل من سريلانكا.

ووصل شمس الدين إلى نيوزيلندا قبل عشر سنوات بتأشيرة طالب للحصول على وضع لاجئ والذي تم منحه له في عام 2013.

وأعلنت الشرطة النيوزيلندية، الجمعة الماضي، بأنها قتلت بالرصاص رجلا طعن وأصاب 7 أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند.

و علي صعيد آخر ، أعلنت السلطات الصحية في نيوزيلندا، أن البلاد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال أكثر من 6 أشهر.

وذكرت وزارة الصحة النيوزيلندية أن امرأة في التسعينات من عمرها توفيت في مستشفى بمدينة أوكلاند متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من مشكلات صحية كامنة. وتعد هذه أول حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بسلالة دلتا المتحورة من الفيروس في نيوزيلندا، بحسب ما نقلته صحيفة (ذا نيوزيلاند هيرالد).

من جانبها، أعربت رئيسة وزراء البلاد جاسيندا أرديرن، عن تعازيها لأسرة وأحباء السيدة المتوفاه، واعتبرت أن "كل حالة وفاة هي تذكير بالضرر الذي يمكن أن يسببه كوفيد-19 عندما يدخل إلى مجتمعنا".

وفي المجمل، توفى 27 شخصا في نيوزيلندا بسبب كوفيد-19 منذ بداية الوباء.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت في السلطات الصحية 20 إصابة بالفيروس التاجي، جميعها في أوكلاند، ليصل مجموع الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 782 إصابة.

هجوم ترحيل رحيل نيوزيلندا منفذ هجوم سنوات اوكلاند

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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