الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

السودان يطالب الحكومة الإثيوبية بالكف عن العدوانية فى التعامل

وزارة الخارجية السودانية
وزارة الخارجية السودانية

طالبت وزارة الخارجية السودانية، الحكومة الإثيوبية بالكف عن العدوانية في التعامل مع السودان، ووقف تكرار الادعاءات التي لا يسندها واقع ولا منطق ضد السودان تحقيقًا لمصالح وأغراض شخصيات ومجموعات محددة.

واستنكرت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، ادعاءات الجيش الإثيوبي دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف منشأة إثيوبية، مؤكدة التزام السودان التام بمبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأُخرى.

وأوضحت وزارة الخارجية أن السودان يسيطر على كامل أراضيه وحدوده المعترف بها دولياً مع الجارة إثيوبيا، مشددة على أن السودان لن يسمح باستغلال أراضيه من أي جهة، وأنّه لا نية له في غزو أرض الغير أو الاستيلاء عليها.

يذكر أن  إذاعة "فرانس انفو" الفرنسية، استنكرت استمرار النزاع في شمال إثيوبيا، في ظل تفاقم أزمة نقص الغذاء ومنع المساعدات الإغاثية وإغلاق المدارس، مشيرة إلى أن عشرة أشهر من الصراع في تيجراي "أغرقت البلاد في أزمة إنسانية خطيرة".  

ولفتت الإذاعة في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى أن العديد من الوكالات والمنظمات غير الحكومية أدانت منع الحكومة الإثيوبية المساعدات الإنسانية من الوصول إلى السكان في تيجراي، لا سيما وأن ما لا يقل عن 5.2 مليون شخص، أي أكثر من 90٪ من سكان المنطقة يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الخارجية.

وأشارت إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوشا) أعلن أن قوافل المساعدات توقفت عمليا عن دخول تيجراى منذ 20 أغسطس الماضي بسبب الحصار الذي تفرضه الحكومة على المنطقة التي يواجه فيها أكثر 400 ألف شخص ظروف شبيهة بالمجاعة.  

وأضافت أن الصراع في تيجراي تسبب أيضا في تدمير أكثر من 7000 مدرسة، مشيرة إلى أن بداية العام الدراسي القادم ستكون صعبة للغاية؛ حيث  لن يتمكن أكثر مليون طالب من حضور الفصول الدراسية في تيجراي والمناطق المجاورة (أمهرة وعفر).

 

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