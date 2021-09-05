محتجون فى فرنسا يتظاهرون من جديد ضد بطاقة المرور الصحية لكورونا

تظاهر آلاف في جميع أنحاء فرنسا لثامن عطلة نهاية أسبوع على التوالي احتجاجا على بطاقة المرور الصحية الخاصة بكوفيد-19 والتي تتيح للمواطنين دخول أماكن كثيرة.



وقالت وزارة الداخلية إن أكثر من 140 ألف شخص تظاهروا ، انخفاضا من حوالي 160 ألفا في نهاية الأسبوع الماضي. وتم تنظيم نحو 200.

مسيرة في جميع أنحاء فرنسا ، في باريس ومدن كبيرة أخرى بما في ذلك مرسيليا ونيس وتولوز.



وقامت الشرطة باعتقال 21 شخصا بينهم ثلاثة في باريس.



وعلى الرغم من أنه تم تطعيم غالبية الناس في فرنسا ضد كوفيد-19 يقول المتظاهرون إن بطاقة المرور الصحية تتضمن تمييزا ضد أولئك الذين لم يتم تطعيمهم وانتهاكا للحريات المدنية للأفراد.



ولا يمكن للناس دخول الحانات أو المطاعم أو المتاحف أو الأماكن الرياضية بدون البطاقة الصحية.



وبدأت الموجة الرابعة من إصابات كوفيد-19 تتراجع في فرنسا لكن الحكومة تواصل تطبيق العديد من القيود مع إعادة فتح المدارس بعد العطلة الصيفية.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.