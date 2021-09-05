الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد إصابة 38 شخصا.. نواب السويس يتابعون مصابى أتوبيس شرم الشيخ (صور)

إقبال على التبرع
إقبال على التبرع بالدم لإنقاذ ضحايا حادث أتوبيس شرم الشيخ

تابع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في السويس، حالة مصابي حادث انقلاب أتوبيس شرم الشيخ.

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حادث أتوبيس شرم الشيخ

وتفقد النائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ والنائب حافظ أبو شوشة عضو مجلس الشيوخ والنائب سيد الكرماوي عملية التبرع بالدم.

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حادث أتوبيس شرم الشيخ

وأشاد النواب بإقبال أبناء محافظة السويس على بنك الدم للتبرع بدمائهم للمساهمة في إنقاذ ضحايا حادث انقلاب أتوبيس شرم الشيخ.

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إقبال على التبرع بالدم لإنقاذ ضحايا حادث أتوبيس شرم الشيخ

وطلب النواب من مدير بنك الدم الدكتور وائل الشرقاوي رفع عدد الأسرة لاستيعاب عدد المقبلين على التبرع بالدم، بعد تزاحمهم أمام باب الدخول.

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إقبال على التبرع بالدم لإنقاذ ضحايا حادث أتوبيس شرم الشيخ

وترأس حكمدار السويس اللواء عبد الرحمن هريدي القوة الأمنية الموجودة بمستشفى السويس العام لتنظيم عمليتي الدخول والخروج تنفيذا لتعليمات مدير أمن السويس اللواء محمد الألفي.

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إقبال على التبرع بالدم لإنقاذ ضحايا حادث أتوبيس شرم الشيخ

وشهد بنك الدم في السويس، إقبالا من مختلف الأعمار، للتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ مصابي حادث انقلاب أتوبيس قادما من شرم الشيخ بالقرب من السويس.

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إقبال على التبرع بالدم لإنقاذ ضحايا حادث أتوبيس شرم الشيخ

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السويس منشورات تدعو المواطنين للتبرع بالدماء فور انتشار أنباء عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 38 آخرين من ركاب أتوبيس أثناء مروره بالقرب من مدخل محافظة السويس، قادمًا من شرم الشيخ متجها للقاهرة.

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إقبال على التبرع بالدم لإنقاذ ضحايا حادث أتوبيس شرم الشيخ

وقال مصدر أمني بالسويس، إن طريق السويس القاهرة شهد أتوبيس يتبع إحدى الشركات الخاصة أثناء مروره بالقرب من مدخل محافظة السويس، أثناء تحركه من شرم الشيخ إلى القاهرة.

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وكانت مديرية أمن السويس قد تلقت إخطارا بانقلاب اتوبيس يحتوي على ركاب بالقلب من مدخل محافظة السويس.

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إقبال على التبرع بالدم لإنقاذ ضحايا حادث أتوبيس شرم الشيخ


ووجه رئيس هيئة الإسعاف في السويس الدكتور محمد طنطاوي، 30 سيارة إسعاف لموقع الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم لمستشفى السويس العام.

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إقبال على التبرع بالدم لإنقاذ ضحايا حادث أتوبيس شرم الشيخ

وكلف وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوى مدير مستشفى السويس العام، والدكتور مينا فوزي برفع درجة الاستعداد لاستقبال مصابي الحادث.

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إقبال على التبرع بالدم لإنقاذ ضحايا حادث أتوبيس شرم الشيخ

وذكر مصدر لـا"لدستور" أن سائق الأتوبيس سافر في ذات اليوم لشرم للعودة بالركاب بعد تعطل الأتوبيس الخاص بهم.

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إقبال على التبرع بالدم لإنقاذ ضحايا حادث أتوبيس شرم الشيخ
السويس شرم الشيخ القاهرة انقلاب حادث مصرع اصابة مستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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