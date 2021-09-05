الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، واستعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "بترا" جاء ذلك خلال لقاء جمع العودات برئيس الوزراء العراقي في بغداد بدار رئاسة الوزراء.

 

وأشاد العودات بـ"الخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية تجاه انتهاج سياسة الحوار والتهدئة لضمان استقرار المنطقة، وكذلك دور العراق في مجال محاربة الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة بأسرها".

 

كما شدد على "أهمية استفادة العراق من تجارب المرحلة السابقة التي برهنت أن تعافيه بات مرهونا بتوحد أطيافه المختلفة نحو هدف جامع عنوانه أمن واستقرار العراق ووحده شعبه وأراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".

 

من جهته، أكد الكاظمي "عمق العلاقات الثنائية بين العراق والأردن، والتي وصلت مؤخرا إلى مستوى عال من التعاون".

 

وأضاف أن توطيد العلاقات بين بغداد وعمان "ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة، فضلا عن تحقيق الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية".

 

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة العراقية،  4316 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس كورونا، و7415 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء العراقية - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و912 ألفا و395 حالة، والوفيات إلى 21 ألفا و42 حالة، والشفاء إلى مليون و764 ألفا وحالة واحدة بنسبة 92.2%.

 

وأشارت إلى أن عدد المتلقين للقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 21 ألفا و813 شخصا؛ ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و644 ألفا و950 شخصا.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

تعاون العراق تعز يبحثان بحث التعاون تعزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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