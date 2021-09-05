الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعادة فتح مطار كابل لاستقبال المساعدات واستئناف الرحلات الداخلية

فتح مطار كابل
فتح مطار كابل

أعلنت شركة الطيران الأفغانية "أريانا" أنها استأنفت بعض رحلاتها في أفغانستان بين العاصمة كابل و ثلاث مدن إقليمية كبرى يوم السبت بعد أن أعاد فريق فني من قطر فتح مطار العاصمة.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت الشركة، في بيان، إن الرحلات الجوية بدأت بين كابل ومدن هرات في الغرب ومزار الشريف في الشمال وقندهار في الجنوب.

 

وتابعت: "تفخر شركة طيران أريانا الأفغانية باستئناف رحلاتها الداخلية".

 

وفي وقت سابق نقلت مصادر إعلامية قطرية محلية عن السفير القطري لدى أفغانستان قوله إن "فريقا فنيا تمكن من إعادة فتح مطار كابل لاستقبال المساعدات".

 

وذكرت المصادر نقلا عن السفير أن مدرج الطائرات في المطار تم إصلاحه بالتعاون مع السلطات في أفغانستان، في خطوة محدودة أخرى نحو العودة إلى الحياة الطبيعية نسبيا بعد الاضطرابات التي عمت البلاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

 

وتمثل إعادة فتح المطار، وهو شريان حياة حيوي سواء إلى الخارج أو في داخل أفغانستان، أولوية قصوى لـ"طالبان" في ظل سعيها لاستعادة النظام بعد سيطرتها السريعة على كابل في 15 أغسطس.

 

ومطار كابل مغلق منذ انتهاء جسر جوي ضخم بقيادة الولايات المتحدة لنقل رعاياها ورعايا دول غربية أخرى وأفغان ساعدوا الغرب.

 

وبانتهاء العملية يكون آخر جندي أمريكي قد انسحب من أفغانستان بعد حرب استمرت عشرين عاما.

 

ومع انتهاء العملية في آخر أغسطس، لم يتسن إجلاء الآلاف الذين أرادوا الخروج من أفغانستان خوفا على حياتهم في ظل حكم "طالبان".

 

وكانت "طالبان"، عدو الغرب طوال عقدين من الحرب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، قد وعدت بالسماح للراغبين في الرحيل بالعبور الآمن.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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