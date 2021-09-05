الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

زعيمى النمسا وصربيا يناقشان منع اللاجئين الأفغان من دخول الأراضى الأوروبية

سيباستيان كورتس
سيباستيان كورتس

ذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن زعمي النمسا وصربيا ناقشا مسألة منع اللاجئين الأفغان من دخول الأراضي الأوروبية.


وأضافت القناة أن المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، أكد أن على جيران أفغانستان قبول اللاجئين بدلاً من ذلك، موضحًا أن "هذا هو سبب تواصلنا مع دول المنطقة".


من جانبه، شدد الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش على أن صربيا تلقت طلبًا لاستيعاب 150 امرأة وفتاة من أحد نوادي كرة القدم ، وأن حكومته ستسمح بذلك.


يُشار إلى أن كورتس لطالما تبنى نهجاً صارماً تجاه قضايا الهجرة. وأكد مؤخراً أن النمسا لن تقبل أي مهاجرين من أفغانستان لأنها استقبلت عددًا "كبيراً بشكل غير متناسب" منذ عام 2015، عندما دخل مليون شخص إلى أوروبا.

 

وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها مقتنعة بأن الضربة التي شنتها خلال آخر أيام الانسحاب من أفغانستان على سيارة في كابل كانت مشروعة حيث قضت على هدف مرتبط بتنظيم "داعش". 

 

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي : "من المؤكد تماما أنه كانت بحوزتنا معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بأن الحديث يدور عن داعش، أي أشخاص كانوا في مرحلة تنفيذ تهديد مباشر للمطار ولأشخاصنا".

 

وأضاف كيربي: "وجهنا الضربة في الوقت المناسب للقضاء على الخطر. ولا شك لدى وزارة الدفاع حول هذا الموضوع... إنه كان هدفا مشروعا مرتبطا بتنظيم داعش – ولاية خرسان".

 

ونفذت الولايات المتحدة أواخر أغسطس بواسطة طائرة مسيرة ضربة دمرت سيارة في كابل كانت فيها، حسب البنتاجون، متفجرات ومجموعة مسلحين انتحاريين اعتزموا مهاجمة مطار العاصمة الأفغانية.

 

وأفادت وسائل إعلام بأن العملية أسفرت عن سقوط عدد من المدنيين بينهم أطفال، بينما ترفض واشنطن التعليق على هذه الأنباء.
 

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زعيمى النمسا وصربيا يناقشان منع اللاجئين الأفغان من دخول الأراضى الأوروبية

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