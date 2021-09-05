صندوق التنمية الثقافية يحتفى بشباب المترجمين بحضور مديرة المركز القومى للترجمة

يحتضن مركز الإبداع الفني بأرض الأوبرا، في السادسة من مساء غد الإثنين، فعاليات منتدى الثقافة والإبداع، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، وتحمل ندوة هذا الشهر عنوان "مترجمون شباب.. تجارب واعدة".

يتحدث في المنتدى عدد من المترجمين الشباب عن تطلعاتهم وآمالهم والعقبات التى تقف فى طريقهم، من أجل أن تتضافر الجهود لخلق جيل من المترجمين الواعدين، بالإضافة إلى الحديث عن ترجمة "نصوص من المسرح الإيطالي المعاصر"، والصادر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، من ترجمة ماريان كمال، رحمة شعرواي، نورهان مصطفى، ومينا شحاتة، مراجعة وتقديم دكتورة أماني فوزي حبشي.

كما يتحدث خلال المنتدى كل من: دكتورة علا عادل المستشار الثقافى المصرى بالنمسا والمشرفة على ترجمة كتاب "فنان الجوع"، ودكتور محسن فرجانى أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، والمشرف على كتاب "شمس الليل"، كما تشارك برسالة من روما دكتورة أمانى فوزى حبشى أستاذ اللغة الإيطالية والمشرفة على ترجمة كتاب" نصوص من المسرح الإيطالى المعاصر"، ويتحدث أيضا دكتور أنور إبراهيم رئيس تحرير سلسلة آفاق عالمية التى تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهى السلسلة التى أتاحت الفرصة للنشر لشباب المترجمين.

كما يشارك في المنتدة الدكتورة كرمة سامى رئيس المركز القومى للترجمة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودكتورة نيفين محمد رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، والكاتب الصحفى الشاعر جرجس شكرى أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب جمال المراغى مدير تحرير السلسلة آفاق عالمية، وعدد من المترجمين الشباب .

وكان كتاب "نصوص من المسرح الإيطالي المعاصر"، قد صدر عن النشر العام بهيئة قصور الثقافة، بالتزامن مع دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب المنصرمة، وجاءت ترجمة نصوص الكتاب لعدد من المترجمين الشباب، والذين أتاحت لهم الهيئة من خلال السلسلة لإبراز مواهبهم في الترجمة.

وتعد الترجمات ما بين الآداب الإنسانية العالمية، جسرا للربط بين الشعوب، أو كما يعرفها الباحث والناقد، محمد سعيد الريحاني، بأن الترجمة كانت دائما توفر الأرضية الصلبة للانطلاق والإقلاع الحضاري من خلال تأسيس الأرضية المعرفية، وتحديد الحد الأدنى من المعارف التي لا يُقبل النزول تحتها إلى مستويات الجهل والاستهتار المعرفي، فالأمم لا تبدأ من فراغ، بل من الاستفادة من المترجمات التي ليست شيئا آخر غير تجارب السابقين ومعارفهم وخبراتهم محفوظة بين دفتي كتاب.

واستطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

ويسير صندوق التنمية الثقافية بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة .

