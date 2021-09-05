الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: الاشتراكيون الديمقراطيون فى ألمانيا يتقدمون بخمس نقاط مئوية على المحافظين

الحزب الديمقراطي
الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني

أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا استمرار تقدم "الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني" على الكتلة المحافظة المكونة من "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" و"الاتحاد المسيحي الاجتماعي".

 

ونشر نتائج هذا الاستطلاع معهد "إنسا"،  قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات البرلمانية.

 

وأشار الاستطلاع الذي شارك فيه 1400 شخص أن "الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني" يتمتع بتأييد 25 بالمئة من الناخبين، متقدما على الكتلة المحافظة التي أبدى 20 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع استعدادهم للتصويت لصالحها.

 

كما أظهر الاستطلاع أن "حزب الخضر" حصل على تأييد 16 بالمئة من المستجوبين، يليه "الحزب الديمقراطي الحر" بـ13 بالمئة، ثم "البديل لألمانيا" بـ12 بالمئة.

 

يذكر أن الانتخابات البرلمانية الألمانية ستجري في 26 سبتمبر، وسيكون للقوة السياسية المنتصرة فيها الحق في تشكيل حكومة.

 

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية  ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ثلاثة ملايين و995188 بعد تسجيل 10835 إصابة جديدة.
 

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات 24 ليصل إجمالي الوفيات إلى 92325.

 

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا،  والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

قدم المانيا على المحافظين الديمقراطيون المحافظ استطلاع ماني الديمقراطي الاشتراك محافظ ديمقراطي محافظين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

التحقيق مع لاعب سابق نصب على مواطنين بمدينة نصر

استطلاع: الاشتراكيون الديمقراطيون فى ألمانيا يتقدمون بخمس نقاط مئوية على المحافظين

«مدبولي» عن مشروع النهر الأخضر: شريان حياة يخترق قلب العاصمة الإدارية

زعيمى النمسا وصربيا يناقشان منع اللاجئين الأفغان من دخول الأراضى الأوروبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينين بمخيم الجلزون

زيارة سرية.. ماذا حدث بين ملك الأردن والرئيس الإسرائيلي؟

الخارجية الفلسطينية: استمرار جرائم الاحتلال يستدعى البدء فى تحقيقات الجنائية الدولية