استطلاع: الاشتراكيون الديمقراطيون فى ألمانيا يتقدمون بخمس نقاط مئوية على المحافظين

أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا استمرار تقدم "الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني" على الكتلة المحافظة المكونة من "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" و"الاتحاد المسيحي الاجتماعي".

ونشر نتائج هذا الاستطلاع معهد "إنسا"، قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات البرلمانية.

وأشار الاستطلاع الذي شارك فيه 1400 شخص أن "الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني" يتمتع بتأييد 25 بالمئة من الناخبين، متقدما على الكتلة المحافظة التي أبدى 20 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع استعدادهم للتصويت لصالحها.

كما أظهر الاستطلاع أن "حزب الخضر" حصل على تأييد 16 بالمئة من المستجوبين، يليه "الحزب الديمقراطي الحر" بـ13 بالمئة، ثم "البديل لألمانيا" بـ12 بالمئة.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية الألمانية ستجري في 26 سبتمبر، وسيكون للقوة السياسية المنتصرة فيها الحق في تشكيل حكومة.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ثلاثة ملايين و995188 بعد تسجيل 10835 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات 24 ليصل إجمالي الوفيات إلى 92325.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.