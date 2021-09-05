نجوم الفن والمشاهير فى حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى (صور)

أختتم محمد حماقي، مساء السبت، صيف ٢٠٢١ بالساحل الشمالي بواحدة من أرقى الحفلات التي أطلق عليها لقب "أشيك حفل بالساحل" وحضور كامل العدد.

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى



سر إطلاق لقب "أشيك حفل بالساحل" عللا حفل حماقي هو تكامل العديد من العناصر التي ساهمت في إبراز رقي الحفل، بداية من الحضور من صفوة المجتمع والمشاهير في كافة المجالات ومرورا بالديكورات والتجهيزات التي وضعت بدقة للخروج بلوحة متكاملة الأركان فيما يعرف ب "السهل الممتنع" فجاء البحر بخلفية مباشرة للمسرح والذي تم تزويده، بالتالي بمؤثرات إضاءة نهارية وليلة متناسقة مع آجواء المرح والبهجة التي أشاعها حماقي بأغانيه المميزة في أجواء المكان.

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى



قدم حماقي عدد من أغانيه التي أشاعات وصلات الرقص المتتالية بداية من "نفسي أبقى جنوا" التي استقبله بها الحضور هتافات وصيحات الإعجاب، بعدها أعرب عن سعادته بتواجده وسط جمهور يغلب عليه الأحباب والأصدقاء المقربين ثم قدم "أجمل يوم" و"يزلزل" .

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى



بعدها حرص حماقي على توجيه التحية للمشاهير من الحضور على رأسهم المنتج تامر مرسي وحرمه نسرين إمام والفنان حمدي المرغني وحرمه الفنانة إسراء عبد الفتاح ومحمد زكي وحرمه، وخص بالشكر أسرته وزوجته نهلة الحاجري وابنته تومي؛ نظرا لتحملهما عدم تواجده معهما لفترات انشغاله في تحضير ألبوم "يا فاتني".

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

وقدم حماقي أغنية "مالوش لازمة العتاب" بناء علي رغبة فاطمة درة حماته، والتي وصفها بأنهاأافضل ١٠٠ مرة من تخيله عن الحماه المثالية.

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى



وواصل حماقي الحفل مقدما العديد من أغانيه التي تالق بها طوال مشواره الفني مع غياب الشمس منها "ما بلاش"، و"ناويها"، و"أحلى حاجة فيكي"، و"يا ستار" .



حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

وقدم حماقي الخمسة أغنيات الجديدة التي أطلقها مؤخرًا من ألبوم "يا فاتني" والتي حصدت جميعها تريندات المركز الأولى علي يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تلبية لرغبات الجمهور وخي "زيها مين" ، "لوهتسيب" ،"تك" ، " طالع موضة" بالإضافة إلى "عرض مستمر" .

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

وقام حماقي بإهداء أغنية "أم الدنيا" للمنتج تامر مرسي؛ تقديرا لدوره في صناعة الفن والإعلام المصري، وأهدى أغنية "قادرين نعملها" لكل من يساهم ويدعم المرحلة الحالية من بناء مصر.

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى



وشارك في إحياء الحفل الـdj سكر، وحرص حماقي في ختامه علي توجيه التحية لمنظم الحفل المنتج وليد منصور ومدير أعماله وراع الحفل المنتج حمدي بدر ومهندسي الصوت أندرو وعماد نبيل واضاءة احمد حجي وفيليب ومسرح أحمد الحمامصي وتصوير إبراهيم السماك.

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى



ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من أغاني "يا فاتني " خلال الفترات القادمة لتتواصل احتفالات ومفاجآت حماقي التي ينوي إطلاقها احتفالا بالألبوم.

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى

حفل محمد حماقى بالساحل الشمالى