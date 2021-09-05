مصدر أمنى عراقى: إصابة قيادى فى الحشد الشعبى جراء انفجار فى ديالى

أعلن مصدر أمني عراقي، إصابة قيادي في الحشد الشعبي؛ جراء انفجار عبوة لاصقة في بعقوبة بمحافظة ديالي.



وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" العراقية، إن: "عبوة لاصقة موضوعة أسفل سيارة مدنية انفجرت ضمن مدينة بعقوبة في ديالى؛ الأمر الذى أدى إلى إصابة قيادي في الحشد الشعبي كان داخل السيارة".



جدير بالذكر أن التنظيمات الإرهابية تستهدف بين الحين والأخر العناصر الأمنية والمدنيين عبر انفجارات وهجوم مسلح في أنحاء العراق.



في المقابل تشن الأجهزة الأمنية عمليات أمنية لملاحقة عناصر التنظيم والموالين لها في ربوع البلاد.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة العراقية، 4316 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس كورونا، و7415 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء العراقية - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و912 ألفا و395 حالة، والوفيات إلى 21 ألفا و42 حالة، والشفاء إلى مليون و764 ألفا وحالة واحدة بنسبة 92.2%.

وأشارت إلى أن عدد المتلقين للقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 21 ألفا و813 شخصا؛ ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و644 ألفا و950 شخصا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.