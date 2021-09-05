براون يتهم الغرب بارتكاب «انتهاك أخلاقى» باحتكار اللقاحات

اتهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، جوردون براون، الدول الغنية بارتكاب "انتهاك أخلاقي" بتخزين أعداد كبيرة من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" في الوقت الذي تكافح فيه الدول الفقيرة للحصول على إمدادات منه.



وفي مقال كتبه لصحيفة "صنداي ميرور" البريطانية، دعا براون - الذي يعمل حاليا كمبعوث خاص للأمم المتحدة للتعليم العالمي - الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقادة مجموعة الدول السبع الآخرين إلى شحن اللقاحات بشكل طارئ من المخازن في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أفريقيا التي تواجه صعوبات في سد احتياجات سكانها من اللقاح.



وأشار إلى أن الدول الغربية تحتفظ بنحو 300 مليون جرعة من اللقاحات، في الوقت الذي لم يحصل سوى 70 مليون شخص في أفريقيا على اللقاح، مشيرا إلى أنه بحلول عطلة عيد الميلاد، سيكون لدى الغرب مليار جرعة فائضة حتى إذا جرى تطعيم جميع من يبلغون 12 عاما من العمر فأكثر في الولايات المتحدة وأوروبا، ومُنح كل بالغ في تلك البلدان جرعة تعزيزية.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.