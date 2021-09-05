مودرن دبلوماسى: أزمة المساعدات الإنسانية فى تيجراى تزداد سوء

قالت مجلة "مودرن دبلوماسي" الأمريكية إن وضع المساعدات الإنسانية في إقليم تيجراي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، مشيرا إلى انعدام الأمن الغذائي في الإقليم.

وقالت الأمم المتحدة: إن أزمة المساعدات في منطقة تيجراي الإثيوبية تتفاقم مع انخفاض أو نفاد مخزونات مساعدات الإغاثة والمال والوقود.

ومنذ 12 يوليو تمكنت أقل من 10 في المائة من الشاحنات التي كان من المفترض أن تصل إلى السكان في تيجراي في العبور ، وفقًا لمكتب تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة OCHA.

وأشارت الامم المتحدة إلى أن طريق الوصول الوحيد إلى تيجراي، عبر منطقة عفار باستخدام ممر سيميرا - أبالا ، لم يكن من الممكن الوصول إليه منذ 22 أغسطس.

ويقدر العاملون في مجال المساعدات الإنسانية أن 100 شاحنة محملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية والوقود تحتاج إلى دخول تيجراي يوميًا.

نقص الوقود والتمويل

كما سلط مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الضوء على أنه بالإضافة إلى الغذاء يلزم توفير 200 ألف لتر على الأقل من الوقود للاستجابة الإنسانية كل أسبوع، لكن منذ 12 يوليو ، وصل 282 ألف لتر فقط إلى تيجراي ولم يصل أي شيء منذ 16 أغسطس.

وأشارت وكالة الأمم المتحدة إلى أن هناك حاجة إلى حوالي 7 ملايين دولار كل أسبوع لاستمرار العمليات الإنسانية في تيغراي - ما يعادل 300 مليون بر بالعملة المحلية - بما في ذلك رواتب الموظفين والمشتريات المحلية والمساعدات النقدية. وأضافت أن 47 مليون بر فقط تم جلبها منذ 12 يوليو.

تداعيات مدنية

ولا يزال امتداد الصراع المستمر منذ 10 أشهر بين القوات الإثيوبية وقوات دفاع تيغراي إلى منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين وهو ما يؤثر على المدنيين، ما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي والنزوح وتعطيل سبل العيش.

ويقدر أن حوالي 1.7 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي في عفر وأمهرة، وفي الشهر الماضي حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن "كارثة إنسانية تتكشف أمام أعيننا" مع نزوح أكثر من مليوني شخص، ونزوح 300 ألف شخص آخر في عفار وأمهرة.

ويعيش ما لا يقل عن 400000 شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة ، حيث حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن 100000 شخص يواجهون سوء تغذية حاد وخيم خلال العام.

وإضافة إلى دعوة الأمين العام إلى الإنهاء الفوري للأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار ، حث مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية جميع أطراف النزاع على السماح وتسهيل الوصول في الوقت المناسب وغير المقيد والآمن والمستدام إلى جميع الأشخاص المتضررين من الأزمة.

تجنب الكارثة

وفي بيان، قال القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في تيغري ، جرانت ليتي ، إنه وفقًا للقانون الإنساني الدولي ، "يجب على جميع أطراف النزاع السماح بالمرور السريع وغير المعوق للإغاثة الإنسانية المحايدة وتسهيله لتجنب هذه الكارثة التي تلوح في الأفق".

وأضاف: "يجب عليهم أيضًا احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني والأصول". "وعلى وجه الخصوص ، يجب على حكومة إثيوبيا أن تسمح بدخول البلد دون عوائق ، وكذلك تنقل موظفي الإغاثة الإنسانية ، والإمدادات والمعدات ، بما في ذلك النقد والوقود ، سواء عن طريق البر أو الماء أو الجو ، وتسهيل ذلك.

كما حث الحكومة على استعادة الخدمات الأساسية ، بما في ذلك الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية ، فضلاً عن تدفق السلع التجارية الأساسية إلى تيغراي.

وتابع: تعتمد حياة ملايين المدنيين في تيغري والمناطق المجاورة في عفر وأمهرة على قدرتنا على الوصول إليهم بالغذاء وإمدادات التغذية والأدوية وغيرها من المساعدات الضرورية.