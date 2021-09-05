حياة كريمة تطلق قافلة وعلاج مجانى للمواطنين بالمنوفية

نظمت مؤسسة حياة كريمة أمس بمحافظة المنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية مجريا التابعة لمركز أشمون للكشف على المرضى وصرف علاج مجاني بالتعاون مع جمعية خيرية ضمن سلسلة من القوافل للقرى الأكثر احتياجا.

قافلة حياة كريمة بالمنوفية

وصرح مهندس محمد ربيع منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية بأن القافلة تم تنظيمها أمس بقرية مجريا التابعه لمركز أشمون، وتم توقيع الكشف الطبي من خلالها على أكثر من ٣٤٥ مواطن وصرف الأدوية مجانيا، كما أضاف أن القافلة تضمنت 8 تخصصات وتحاليل طبية وصرف الأدوية مجانا بالتعاون مع مؤسسة مجيريا الخير و بحضور أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية.

قافلة حياة كريمة بالمنوفية

وعلي صعيد متصل كان قد أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري للوقوف على أخر مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة الإنتهاء من المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

قافلة حياة كريمة بالمنوفية



وفى هذا الإطار، أفاد الأستاذ مجدي رياض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بأن العمل جاري على قدم وساق في كافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق المركز للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المركز، حيث تم الانتهاء من صب أعمدة الدور الأول علوي و فك نجارة الدور الأرضي بالمجمع الخدمي بزاوية البقلى بمساحته 1500 متر ، وصب أعمدة الدور الأول علوي بمجمع الخدمات بكفر عشما بمساحة 1470 متر ، و كذا صب أعمدة الدور الأول علوي بالمجمع التنموي بساحل الجوابر بمساحة 1280 متر ، كما تم البدء في أعمال التخشيب في المجمع التنموي بزاوية الناعورة ، وكذا صب سقف الدور الأول علوي بمجمع الخدمات بدراجيل بمساحته 945 متر .

قافلة حياة كريمة بالمنوفية



وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بأنه فيما يخص المجمعات الزراعية، فقد تم الإنتهاء من أعمال النجارة وصندقة سملات المجمع الزراعي بزاوية البقلي بمساحة 700 متر، وصب القواعد الخرسانية بالمجمع الزراعي بساحل الجوابر بمساحة 1257 متر ، فضلا عن وضع طبقة الإحلال الثانية بالمجمع الزراعي بكفر عشما بمساحة 755 متر، ووضع طبقة الإحلال بمبنى المجمع الزراعي بدنشواي بمساحة 2180 متر، كما تم البدء في أعمال التخشيب في المجمع الزراعي بزاوية الناعورة، وفي قطاع الأبنية التعليمية فقد تم إنشاء جناح داخل مدرسة على فهمي الثانوية بزاوية البقلي، وجارى أعمال التشطيبات بمدرسة الشهيد شوقي الفقي بدراجيل لدعم الجهود في النهوض بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة ، وفى قطاع الشباب والرياضة، جارى العمل في أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب سلامون بكفر عشما ، ودمك طبقة الإحلال بمركز شباب دناصور ، وكذا تخطيط أرض ملعب الشباب بقرية أبشادي ، بالإضافة إلى البدء في العمل بمحطات رفع دنشواى وأبو كلس الرئيسية وأعمال الصرف الصحى بقرية أبو كلس .

قافلة حياة كريمة بالمنوفية

قافلة حياة كريمة بالمنوفية

قافلة حياة كريمة بالمنوفية

قافلة حياة كريمة بالمنوفية

قافلة حياة كريمة بالمنوفية

قافلة حياة كريمة بالمنوفية

قافلة حياة كريمة بالمنوفية