نمو مبيعات الحاسبات 35 % خلال الـ 8 أشهر الأولى للعام الجارى

استمرار معدلات النمو مع عودة المدارس

قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الحاسبات الشخصية والمكتبية نمى بدعم من زيادة حجم القوة الشرائية للمصريين خلال أشهر الصيف.

وتوقع “رئيس الشعبة”، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، استمرار معدلات النمو حتي نهاية العام الجاري، وخاصة مع موسم عودة المدارس والجامعات وانطلاق العام الدراسي الجديد خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقال “خليل” إن حجم مبيعات السوق نمي بنسبة تراوحت بين 20-35 % خلال الـ 8 اشهر الأولى للعام الحالي مشيرا الي ان مبيعات التابلت والاب توب الشخصي تستحوذ علي 70 % من مبيعات أجهزة الحاسبات .

وأضاف أن هناك نمو في اعداد مستخدمي التكنولوجيا والتطبيقات والإنترنت حيث تخطي عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت 110 مليون مشترك، بالإضافة إلى 70 مليون مستخدم للإنترنت الأرضي والموببايل بحسب بيانات النصف الأول للعام الحالي.

وألمح رئيس الشعبة إلى أن تفعيل منظومة التعليم عن بعد والتحول الرقمي في الجامعات أدت لزيادة كبيرة في المحتوى الرقمي واستخدام أجهزة التابلت والهواتف الذكية، موضحا أن مصر تسعى إلى الوصول إلى إتاحة جميع الخدمات الحكومية رقميا “اونلاين” بحلول عام 2023.