سفير مصر بالجابون يبحث التعاون بين البلدين في مجال الطب والدواء

زار سيف قنديل سفير مصر لدى الجابون «فرانسفيل»، والتقى عمدة المدينة وبحث معه دعم التعاون الثنائي بين مصر والجابون في مجال الطب والدواء والعلوم وريادة الأعمال وتدريب الكوادر الشبابية من الطلاب والموظفين.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء بحث سُبل الاستفادة من الخبرة المصرية في التصنيع والمشروعات الحرفية، خاصة صناعة الأخشاب وذلك حسب وزارة الخارجية.

وتضمنت زيارة السفير المصري جولة ميدانية بالمركز الدولي للعلوم الطبية في فرانسفيل (CIRMF) المختص بدراسة وتحليل وفحص الامراض المعدية في القارة الأفريقية، كما يقدم المركز خدمات تدريبية للكوادر الطبية، كما تناولت الزيارة سبل تفعيل التعاون بين المركز والمراكز البحثية العلمية في مصر.

السفير المصري في ليبرفيل يلتقي وزير المياه والبيئة الجابوني

التقى السفير سيف قنديل، سفير مصر لدى الجابون، "لي وايت" وزير المياه والغابات والبحار والبيئة الجابوني، في أبريل الماضي وقد تناول اللقاء التنسيق بين البلديّن في موضوعات البيئة والتنمية المستدامة، ولا سيّما في إطار لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لتغير المناخ، والتحضير لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.

كما تم خلال اللقاء مناقشة سُبل الترويج لسياسات الاستغلال المستدام للغابات الاستوائية من أجل الحفاظ على قدرة الغابات على امتصاص انبعاثات الكربون، فضلاً عن مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلديّن في مجال تصنيع وتجارة الأخشاب الاستوائية.

وسبق أن شاركت سفارة مصر لدى الجابون، أبريل في حفل افتتاح مصنع مصري في المنطقة الاقتصادية الخاصة في ليبرفيل، وقد شارك في احتفالية الافتتاح أعضاء مجلس الإدارة من القاهرة و" "آن بيوو" مديرة الهيئة الإدارية للمنطقة الاقتصادية الجابونية ونائبها.

ويعد المصنع الجديد رائداً في استخدام الصمغ العربي الطبيعي في المنتجات الخشبية المختلفة، ويهدف لأن يكون المَصدر الرئيسي للغراء وبديلاً عن الاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات مصانع الأخشاب بالمنطقة الاقتصادية والجابون. كما ينتج المصنع الأنواع المختلفة من أرضيات "الإيبوكسي" كمنتج آخر يمكن تنفيذه في المصانع أو أرضيات المستشفيات.

من جانبها، أثنت رئيسة الهيئة الإدارية للمنطقة الاقتصادية الخاصة على إمكانيات المصنع باعتباره أول مصنع لاستخدام مادة طبيعية صديقة للبيئة، معربةً عن استعدادها تقديم الدعم اللازم للاستثمارات المصرية بالجابون ومشيدةً بالمنتجات المصرية وبناء المصنع الذي تم بالكامل بخامات وأيادي مصرية بالإضافة إلى المعدات الخاصة بالإنتاج والتعبئة.