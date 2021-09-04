انقلاب أتوبيس بطريق «السويس ـ القاهرة»

شهد طريق «السويس ـ القاهرة»، مساء السبت، انقلاب أتوبيس بالقرب من الكيلو 109.

ووجّه الدكتور محمد طنطاوي، رئيس هيئة الإسعاف في السويس، عدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم لمستشفى السويس العام.

وكلف الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، مدير مستشفى السويس العام، د. مينا فوزي برفع درجة الاستعداد لاستقبال مصابي الحادث.

وتلقت مديرية أمن السويس بلاغًا يفيد بانقلاب أتوبيس بطريق السويس ـ القاهرة، بالقرب من الارتكاز الأمني بالكيلو 109 بمدخل محافظة السويس.