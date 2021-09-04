السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقديم مليون جرعة من لقاحات كورونا لسكان الولايات المتحدة خلال يوم

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

أعلن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، اليوم، تقديم أكثر من مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقا للبيانات الواردة على موقع المركز، ارتفع بذلك إجمالي جرعات اللقاح المقدَّمة لسكان الولايات المتحدة حتى اليوم إلى 374 مليونا و488 ألفا و924 جرعة، من أصل 450 مليونا و175 ألفا و825 جرعة جرى توفيرها حتى اليوم.
وبلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح إلى 206 ملايين و908 آلاف و710 أشخاص، بنسبة بلغت 3ر62 بالمئة من إجمالي السكان، ونحو 9ر72 بالمئة من البالغين فوق 12 عاما من العمر (أقل سن مسموح له بتلقي التطعيم). وحصل 175 مليونا و968 ألفا و266 شخصا على التطعيم بشكل كامل، بنسبة بلغت 53 بالمئة من إجمالي عدد السكان، ونحو 62 بالمئة من البالغين فوق 12 عاما.

واشنطن الولايات المتحدة لقاحات كورونا

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