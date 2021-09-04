تقديم مليون جرعة من لقاحات كورونا لسكان الولايات المتحدة خلال يوم

أعلن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، اليوم، تقديم أكثر من مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع المركز، ارتفع بذلك إجمالي جرعات اللقاح المقدَّمة لسكان الولايات المتحدة حتى اليوم إلى 374 مليونا و488 ألفا و924 جرعة، من أصل 450 مليونا و175 ألفا و825 جرعة جرى توفيرها حتى اليوم.

وبلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح إلى 206 ملايين و908 آلاف و710 أشخاص، بنسبة بلغت 3ر62 بالمئة من إجمالي السكان، ونحو 9ر72 بالمئة من البالغين فوق 12 عاما من العمر (أقل سن مسموح له بتلقي التطعيم). وحصل 175 مليونا و968 ألفا و266 شخصا على التطعيم بشكل كامل، بنسبة بلغت 53 بالمئة من إجمالي عدد السكان، ونحو 62 بالمئة من البالغين فوق 12 عاما.