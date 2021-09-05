الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

«اتحاد الصناعات»: زيارة الرئيس القبرصى تدفع خطة تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

حمدي الليثي
حمدي الليثي

قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن العلاقات المصرية القبرصية تشهد أزهى عصورها خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري والصادرات المصرية إلى قبرص.

وتابع «نائب رئيس الغرفة»، إن زيارة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس لمصر اليوم للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص في القاهرة يؤكد علي توحيد الرؤئ والجهود الدولية  للبلدين في حل القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار «الليثي» إلى أن هذه الزيارة سيكون لها مردود اقتصادي على الاقتصادين المصري والقبرصي وزيادة حجم الاستثمارات القبرصية في مصر وتحقيق تكامل اقتصادي في مجال الطاقة، حيث حث الرئيس السيسي  على الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل «افروديت» القبرصي بمحطتي الإسالة المصرية في إدكو ودمياط تمهيدًا للتصدير للأسواق الأوروبية.

وأكد نائب رئيس الغرفة، على الدور الريادي لمصر في ملف الطاقة وتحويل مصر لأكبر مركز لتصدير وتخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عبر إنشاء خطوط أنابيب لنقل وتصدير الغاز الطبيعي  والبترول، وأيضًا إنشاء خط سكك حديدية للربط بين الدول منظمة غاز شرق المتوسط.

وأوضح أهمية الإسراع أيضًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المشتركة بين دول شرق المتوسط والاستفادة من تصدير الكهرباء والطاقة والتعاون المثمر بين الدول في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية هذا التحالف الإقليمي لحماية حقوق مصر البترولية في حقول الغاز بشرق المتوسط.

وألمح نائب رئيس الغرفة إلى أهمية التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين مصر وقبرص، وخاصة قطاع البرمجيات وريادة الأعمال والأمن السيبراني والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريب مشترك بين البلدين لتبادل الخبرات وتأهيل الخريجين إلى سوق العمل.

مصر قبرص التعاون المشترك الطاقة الغاز صناعة المعلومات اتحاد اتحاد الصناعات السيسي العلاقات المصرية القبرصية

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