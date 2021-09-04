السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

27.1 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالدور الثاني للثانوية غدا

طلاب
طلاب

يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية والأدبية)، غدا، امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 27 ألف و141 طالب/ طالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي عدد (6) طالب/طالبة.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أدى 18ألف و555 طالب/طالبة الامتحان في مادة اللغة العربية بالشعبتين (العلمية، الأدبية) وطلاب الدمج، كما أدى عدد (6) طلاب من المكفوفين امتحان اللغة العربية (الورقة الأولى)، داخل 338 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

على عمل جمال مشكلات مدير الثانوية جمهور تحف القاهرة امتحانات الدور الثاني طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة المحمول وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المديريات التعليمية الجمهورية المحافظات لجان الامتحانات منع دخول محافظة سوهاج امتحانات الثانوي صباح اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

التحقيق مع لاعب سابق نصب على مواطنين بمدينة نصر

«مدبولي» عن مشروع النهر الأخضر: شريان حياة يخترق قلب العاصمة الإدارية

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

أمطار وانخفاض تدريجي.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء

تأجيل محاكمة زوجة وعشيقها في مقتل «برنس مطروح» لـ 4 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة سرية.. ماذا حدث بين ملك الأردن والرئيس الإسرائيلي؟

الخارجية الفلسطينية: استمرار جرائم الاحتلال يستدعى البدء فى تحقيقات الجنائية الدولية

بلدية الاحتلال الإسرائيلى تجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس