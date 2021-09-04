27.1 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالدور الثاني للثانوية غدا

يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية والأدبية)، غدا، امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 27 ألف و141 طالب/ طالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي عدد (6) طالب/طالبة.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أدى 18ألف و555 طالب/طالبة الامتحان في مادة اللغة العربية بالشعبتين (العلمية، الأدبية) وطلاب الدمج، كما أدى عدد (6) طلاب من المكفوفين امتحان اللغة العربية (الورقة الأولى)، داخل 338 لجنة سير على مستوى الجمهورية.