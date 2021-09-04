قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينين بمخيم الجلزون

واصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته وأجبر مواطنا على هدم منزله في بلدة سلوان، واعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين، بينهم 3 شباب من مخيم الجلزون.



الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، اليوم السبت، مواطنا على هدم منزله في حي وادي الربابة من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي أيمن أبو هدوان على هدم منزله البالغ مساحته 50 مترا مربعا، بواسطة معدات هدم يدوية، وذلك تجنبا لتكاليف الهدم الباهظة في حال هدمه الاحتلال.

وأضافت المصادر أن المنزل قديم وتم توقيف البناء فيه قبل عشر سنوات، إلى أن سلمته سلطات الاحتلال أمر هدم قبل شهر، بحجة عدم الترخيص.

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من القدس ورام الله

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابين قرب باب حطة في القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين قرب باب حطة.

وفي مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، 3 فتية.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ياسر تيسير الحطاب، ومعاذ محمد تيسير الخطاب، وآدم علي تيسير الخطاب من مخيم الجلزون.

وأضافت، أن قوات الاحتلال احتجزت فتى آخر وهو رياض هشام عليان، كما لاحقوا الفتى مالك الحطاب، وطلبوا من عائلته تسليمه.

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة البت بإجراء تحقيقاتها التي أعلنت عنها حول انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولاً لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم، وفقا لوكالة الأنباء وفا الفلسطينية .