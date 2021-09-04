«التموين» تعلن إصدار مليون بطاقة ذكية تموينية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل

كشف العميد خالد شرف مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية البشرية والشؤون المالية والإدارية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت لأول مرة في إنهاء الفترات الطويلة لإصدار البطاقات الذكية للمواطنين، لافتا إلى أنه تم استخراج 950 ألف بطاقة تموينية جديدة خلال العام الجاري للأسر محدودة الدخل والأولي بالرعاية الاجتماعية وغير الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

وقال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريح لـ«الدستور» إن الدورة المستندية لاستخراج البطاقات الذكية كانت تستغرق نحو 30 يوما منذ بدء تسجيل المواطن بياناته على الموقع الإلكتروني ومكاتب التموين المميكنة إلكترونيا.

وتابع أن مكاتب التموين ومراكز الخدمة المتطورة مازالت تستقبل طلبات الفصل الاجتماعي من المتزوجين حديثا لاستخراج بطاقات ذكية لهم منفصلة عن والديهم وأسرتهم من خلال تقديم المستندات الدالة على ذلك وهي صورة البطاقة الذكية للأسرة والمسجل عليها وصورة شهادة الزواج والرقم القومي وتسجيل رقم الهاتف لصاحب البطاقة بشرط أن يكون مسجل في الشركات الاتصالات بالرقم القومي.