الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بلاغ جديد للنائب العام ضد حسن شاكوش بسبب هذه الأغنية

حسن شاكوش
حسن شاكوش

تقدم سمير صبري، المحامي ببلاغ للنائب العام ضد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لنشره أغنية «يالي نكشت الدبور إقلع هنطفي النور».

وأوضح صبري في بيانه أنها من الأغاني الجنسية الإيحائية وذلك على سند من أنه فوجئ بالمبلغ ضده المسمى مطرب مهرجانات شعبية والذي لم يتوقف على إساءته للفن المصري بتقديم نوع هابط من الأغاني يؤدي إلى إفساد الذوق العام والتأثير على دور الفن المصري في المنطقة العربية بل أدى المبلغ ضده أغنية تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام رددها المبلغ ضده أمام الجمهور العام من الحاضرين والتي تعتدي على قيم المجتمع والتي جاءت كلماتها «يالي نكشت الدبور ـ اقلع هنطفي النور»، ما يشكل جريمة مكتملة الأركان بخدش المبلغ ضده للحياء العامة والتلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين.

واختتم صبري بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.

 

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