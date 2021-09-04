السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف السعودية بطائرات مفخخة

وزارة الخارجية والتعاون
وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المناطق والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

ووفقُا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أكدت دولة الإمارات في بيانٍ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، مساء اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة الإماراتية، المجتمع الدولي، على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

اعتراض طائرات مفخخة 

‏‎وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير ٣ طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال التحالف العربي، في بيانٍ له مساء اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف التحالف العربي، في بيانه: "نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".

كما أعلن التحالف، مساء اليوم، اعتراض وإحباط هجوم بالستي عدائي باتجاه المنطقة ‎الشرقية بالمملكة، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه مدينة نجران السعودية.

الإمارات الحوثيين طائرات مفخخة السعودية ميليشيا الحوثي التحالف العربي

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وائل لطفي

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