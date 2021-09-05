سليمان عيد: سعيد بردود أفعال «200 جنيه» وأنتظر عرض «تماسيح النيل»

عبّر الفنان سليمان عيد عن سعادته الشديدة بنجاح أعماله التي تعرض حاليًا، بدور السينما وهى فيلمي "200 جنيه" و"الإنس والنمس" حيث حقق العملين نجاح جماهيري كبير.

وكشف سليمان، لـ"الدستور"، عن أنه سعيد بتجربة فيلم "200 جنيه" حيث شارك فيها بجانب عدد كبير من النجوم، لافتًا إلى أن هذه التجربة تعيد للسينما المصرية رونقها بالأفلام الإنتاجية الضخمة التي تناقش قضايا مهمة.

أما عن فيلم "الإنس والنمس" الذي قدم خلاله شخصية "خزاعة"، فأكد سليمان عيد أنه تجربته مع محمد هنيدي والمخرج شريف عرفة مميزة ومختلفة كونهم من أهم صناع السينما وتحقيق الفيلم لهذه الإيردات الكبيرة دليل على تعطش الجمهور للسينما وللأعمال الكوميدية.

أكد سليمان أنه يستعد الفترة المقبلة لعرض عملين جديدين الأول يحمل اسم المحكمة وسيتم طرح خلال الأسابيع المقبلة ويشارك فيه بجانب النجوم فتحي عبدالوهاب وغادة عادل ومحمود عبدالمغني، كما ينتظر عرض فيلم "تماسيح النيل" مع المخرج سامح عبدالعزيز في ديسمبر المقبل وهو بطولة جماعية لكل من خالد الصاوي ومصطفى خاطر وكريم عفيفي وهنادي مهنا.

يشار إلى أن سليمان عيد شارك في موسم رمضان الماضي في مسلسل "أحسن أب" مع الفنان علي ربيع والذي تم تقديمه في 15 حلقة وظهر في شخصية "شنواني"، كما شارك كضيف شرف في مسلسل "فارس بلا جواز" بشخصية "المأذون" وحقق العملين نجاح جماهيري ملحوظ.

يستعد سليمان عيد حاليًا لتصوير عمل جديد يظهر من خلاله بشخصية جديدة ومختلفة تمامًا على جمهوره حيث يقدم شخصية رجل بدقن بيضاء ورفض سليمان عيد كشف أي تفاصيل عن العمل أو الشخصية، منتظرًا أن يخرج العمل للنور.