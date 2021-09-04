السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يشهدان عرض فرقة أوبرا القاهرة بالمركز الثقافي

عرض اوبرا القاهرة
عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عرضا لفرقة نجوم أوبرا القاهرة بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة على مسرح المركز الثقافي بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والدكتورة إيمان مصطفى المدير الفني لفرقة الأوبرا وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد كبير من الجمهور.

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عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد

وقالت «عبد الدايم» إن احتفالات عاصمة للثقافة المصرية تتميز بالتنوع وتهدف لنقل كافة ألوان الإبداع للمحافظة حاملة اللقب انتصارا لاستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية والمساهمة في بناء شخصيات واعية.

وأشارت إلى ثراء المقومات الثقافية للمدينة الباسلة التى كانت وما تزال مصدرا لإلهامات للمبدعين، وتابعت أن مسيرة التنوير مستمرة فى جميع ربوع مصر للمساهمة وتطوير المجتمع وبناء الإنسان.

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عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد

وأشادت بالمستوى المتميز للعرض وتفاعل الجمهور الذي ضم كثير من الأطفال والنشئ مع برنامجه الفني.

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عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد

عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد
عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد
عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد
عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد
عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد
عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد
عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد
عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد
عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد
عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد
عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد
عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد
عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد
عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد
دار الأوبرا المصرية الرئيس عبد الفتاح السيس الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم الأوبرا المصرية رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا مجلسي النواب والشيوخ فرقة أوبرا القاهرة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة البيت الفني للفنون الشعبية تحقيق العدالة الثقافية رئيس البيت الفني للفنون الشعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التنفيذي لابد الهيئة العامة لقصور الثقاف أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

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