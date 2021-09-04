وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يشهدان عرض فرقة أوبرا القاهرة بالمركز الثقافي

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عرضا لفرقة نجوم أوبرا القاهرة بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة على مسرح المركز الثقافي بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والدكتورة إيمان مصطفى المدير الفني لفرقة الأوبرا وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد كبير من الجمهور.

عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد

وقالت «عبد الدايم» إن احتفالات عاصمة للثقافة المصرية تتميز بالتنوع وتهدف لنقل كافة ألوان الإبداع للمحافظة حاملة اللقب انتصارا لاستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية والمساهمة في بناء شخصيات واعية.

وأشارت إلى ثراء المقومات الثقافية للمدينة الباسلة التى كانت وما تزال مصدرا لإلهامات للمبدعين، وتابعت أن مسيرة التنوير مستمرة فى جميع ربوع مصر للمساهمة وتطوير المجتمع وبناء الإنسان.

عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد

وأشادت بالمستوى المتميز للعرض وتفاعل الجمهور الذي ضم كثير من الأطفال والنشئ مع برنامجه الفني.

عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد

عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد

عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد

عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد

عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد

عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد

عرض اوبرا القاهرة ببورسعيد