السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب الميراث.. مسن يشعل النار فى شقيق زوجته بالمنصورة

مسن يشعل النار فى
مسن يشعل النار فى شقيق زوجته

أنهي مسن بمدينة المنصورة حياة شقيق زوجته المريض بطريقة بشعة، بعد أن أشعل فى جسده النار وتركه بمفرده وأغلق باب المنزل عليه ليمنع إنقاذه، وقد تمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة من ضبطه عقب هروبه.

 

تلقى اللواء سيد سلطان مساعد الوزير ومدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بتمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة من إلقاء القبض على المتهم بقتل شقيق زوجته، 65 سنة، وذلك بعد أن قام بسكب مادة بترولية (بنزين) على رضا ع 65 سنة بالمعاش.

 

وذلك نظرا لوجود خلافات على المنزل المقيم فيه بسبب الميراث، حيث قام المتهم بالتعدي عليه بقطعة حديدية، ثم سكب عليه مادة بترولية، (بنزين) وأشعل النيران فيه وتركه للنيران تحرق جسده، ثم قام بإغلاق المنزل بالقفل لكي لا يتمكن أحد من إنقاذه، وبعد سماع الأهالي صوت صراخ استغاثة، قاموا بفتح المنزل، وتم نقله لمستشفى الدولي، وتوفي عقب وصوله نظراً لتدهور حالته نتيجة الحروق.

 

وتمكنت وحدة مباحث قسم أول المنصورة من ضبط المتهم، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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