تصفيات المونديال.. صلاح يشارك في مران المنتخب الأخير قبل مواجهة الجابون

شارك محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري في مران «الفراعنة» الأخير، مساء اليوم السبت، على استاد فرانسفيل بالعاصمة ليبرفيل في الجابون، والذى يستضيف مباراة مصر أمام الجابون غدًا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

اختتم المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، مرانه الأخير قبل مواجهة الجابون الذي يقام فى التاسعة مساء غد الأحد على استاد فرانسفيل بالعاصمة ليبرفيل.

يدير لقاء مصر والجابون الحكم بكاري جاساما ويساعده عبدالعزيز بولول جاوا ونفالي چارجو وحكم رابع لامين چامية، ويراقب المباراة بيدرو اندوابيكو من غينيا.