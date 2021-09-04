إمام عاشور فى حلقة نارية مع فرح علي: تشبيهي بـ«فرجانى ساسي» لا يزعجنى.. وتحملت مليوني جنيه من أجل الزمالك

أحمد عيد يؤكد لبرنامج "أخبارنا": حزنت بعد استبعادى من المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو.. وأتمنى أكون أحد الأعمدة الرئيسية فى الزمالك



فى حلقة نارية، استضافت الاعلامية فرح على، نجم الزمالك إمام عاشور، والنجم الصاعد أحمد عيد، ببرنامج "أخبارنا"، والمذاع على قناة الزمالك، وخلال اللقاء أكد إمام عاشور لاعب الزمالك أن لقب بديل فرجاني ساسي لا يزعجه، مضيفًا أنه تعلم من الدولى التونسى داخل وخارج الملعب وكان دائمًا ما يمنحه تعليمات تفيده في المباريات والتدريبات.

وقال إمام عاشور في تصريحاته لبرنامج أخبارنا علي قناة الزمالك والذي تقدمه الإعلامية فرح علي: "لي الشرف أني لعبت مع فرجاني ساسي واتعلمت منه كتير ودايمًا بينصحني برة الملعب وخارج الملعب، وطارق وروقا وعبد العزيز وكنا علي قلب راجل واحد واتفقنا علي حاجة وعملناها وهي الحصول علي لقب الدورى"، وعن انتقاله للزمالك قال إمام عاشور إنه تحمل 2 مليون جنيه من أجل اللعب لنادي الزمالك، وقام بالتوقيع علي إيصالات أمانة رغم رفض والده، حبًا في الزمالك، مضيفًا أنه فضل الزمالك عن عرض بيراميدز وقت أن كان لاعبًا في حرس الحدود.

وأشار إمام عاشور لاعب الزمالك إلى أنه بدأ حياته الكروية كحارس مرمي في إحدي الأكاديميات التابعة لمدينة المحلة، وكان زملاؤه في الملعب يشاركونه في هذا المركز، ولم يكن في البداية لاعب وسط، ولفت عاشور إلى إنه خاض فترة في نادى الإسماعيلي لمدة شهرين ولكنه لم يوفق، وعاد إلي فريق غزل المحلة وتدرج في قطاع الناشئين حتي وصل الفريق الأول وكان عمره 14 عامًا، وأوضح عاشور أنه شارك لمدة موسم في الفريق الأول بالمحلة ومنه لمدة موسم علي سبيل الإعارة الي حرس الحدود قبل انضمامه للزمالك.

وخلال الحلقة كشف أحمد عيد، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، أن زملاءه الكبار في الفريق الأول هم أصحاب الفضل الأول في منحه الثقة في أول فترة أمضاها في الفريق الأول بالنادي، وقال أحمد عيد، إن كبار الفريق كانوا يقدمون له نصائح منذ تصعيده، وهي النصائح التي كان لها مفعول السحر في إزالة الرهبة التي كانت تسيطر عليه.



وأضاف عيد أنه شعر بحزن نتيجة استبعاده من المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو الماضية، وأنه كان يتمني أن يكون ضمن قائمة المنتخب حتى لو لم يشارك رغبة منه في مساندة زملائه، واختتم أحمد عيد تصريحاته بأنه يتمنى أن يكون أحد الأعمدة الرئيسية في الزمالك، خاصة أنه زملكاوي منذ الصغر، ويتمنى أن يختم حياته في نادي الزمالك.