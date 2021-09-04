السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صرف المعاشات.. أبرز أنشطة وزارة التضامن اليوم

صرف المعاشات
صرف المعاشات

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، نستعرضها فى التقرير التالي:

بواقع 20%.. «التضامن» تحدد إعانة المرافق لصاحب معاش العجز

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن معاش العجز الكامل المستديم هو المعاش الذي استحق لثبوت العجز الكامل (المرضى/ الإصابي) أثناء الخدمة أو بعدها (خلال سنة أو بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة).

صندوق علاج الإدمان يحدد 5 معايير للموافقة على قروض المتعافين

أكد صندوق مكافحة علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاحتماعي، أن بداية جديدة مبادرة تم تدشينها لإقراض المتعافين من مرض تعاطى وإدمان المواد المخدرة التابعين للخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبدعم من بنك ناصر الاجتماعي لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم وذويهم.
بدء صرف معاشات من يتقاضى أقل من 2000 جنيه غدًا الأحد

يبدأ بنك ناصر الاجتماعي، غدًا الأحد، صرف الشريحة الثانية من معاشات شهر سبتمبر لمن يتقاضى أقل من 2000 جنيه، وفقًا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، على أن يتم صرف معاشات الشريحة الثالثة لأقل من 3000 جنيه، الثلاثاء، وصرف باقي الشرائح على مدار الشهر.


 لموظفي الحكومة وأصحاب المعاشات.. التضامن تحدد إجراءات الحصول على التمويلات النقدية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن التمويلات النقدية هى قرض بحد أقصى (75)% من المرتب أو المعاش.
 
وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا يتم منح القرض لموظفى العقود المؤقتة، ولكن يمكن أن تمنح للعمالة الدائمة شرط أن يكون مر على التعيين (5) سنوات ويكون العائد (11)% فى حاله وجود ضامن حكومى و(11.7)% فى حالة عدم وجود ضامن حكومي.

التضامن المعاشات وزارة التضامن الاجتماعي المواد المخدرة مشروعات صغيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاحتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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