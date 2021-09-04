السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة المريضة في واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى بسيون بالغربية

واقعة الاعتداء على
واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى بسيون بالغربية

توفيت، منذ قليل، المريضة “ف م” ٦٢ عاما والتي تم نقلها إلى مستشفى بسيون المركزي بمحافظة الغربية أمس بعد نقلها من حميات بسيون عقب اعتداء بعض من أسرتها على الطاقم الطبي بالمستشفى بالسب والقذف والضرب، ما أدى إلى تحطم وإتلاف بعض الأدوات والأجهزة بقسم العناية المركزة حسب بلاغ تقدمت به إدارة المستشفى.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز بسيون، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى حميات بسيون، باعتداء أسرة مريضة مصابة بفيروس كورونا على الطاقم الطبي داخل المستشفى ما تسبب في تكسير وإتلاف بعض الأجهزة.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبسؤال الطبيب الموجود وفريق التمريض بمستشفى حميات بسيون أكدوا أن المريضة مصابة بفيروس كورونا وحالتها الصحية متأخرة وأرادت أسرتها دخولها العناية المركزة.

وتبين أن المتهم ويدعى "ع  ن ٣١ عام" نجل المريضة أقدم على التعدي  بالضرب والسباب على الطاقم الطبي اعتقادًا منه بوجود تقصير وإهمال من الطاقم الطبي والمستشفى، ورفض دخول والدته العناية المركزة وجرى تحرير المحضر وضبط المتهم الذي نفى واقعة التعدي وأكد أنه كان يحاول إدخال والدته المستشفى لسوء حالتها وعدم قدرتها على التنفس لإصابتها بفيروس كورونا.

وكانت نيابة مركز بسيون قررت اليوم حبس م ش ٣١ نجل المريضة ٤ أيام على ذمة التحقيق في بلاغ مستشفى حميات بسيون بتعديه على الأطباء بالمستشفى وإحداث تلفيات بها.

وفاة المريضة واقعة التعدي على اطباء مستشفى بسيون بالغربية والنيابة تقرر حبس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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