موسوعة سينمائية.. حكايات يوسف شريف رزق الله

تحل غدا ذكرى ميلاد الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، وهو صاحب العديد من البرامج التي جعلت الكثير من شباب مصر يعشقون السينما، مثل برنامج نادي السينما وتيليسينما وأوسكار وغيرها.

وتميز رزق الله بمعرفته الكبيرة حتى أنه كان اشبه بموسوعة متحركة عن الفنانين العالميين وأيضًا في شرحه لأبعاد الفيلم في البرامج التي كان يعدها ويقدمها.

ولد يوسف شريف رزق الله في حي غمرة بالقاهرة، وكان والده يعمل مترجماً، تخرج من مدرسة الجزويت سنة 1961 وكان متفوقاً في دراسته، فقد حصل على المركز الخامس على الجمهورية في شهادة الثانوية العامة، ثم ألتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وتخرج منها عام 1966 في تخصص العلوم السياسية، التحق بالعمل في وزارة الإرشاد القومي (وزارة الإعلام حالياً) في قطاع الاستعلامات عام 1967 لكنه لم يحب العمل بها فألحقها بدبلومة آخرى في معهد التليفزيون ليدخل ماسبيرو من باب قطاع الأخبار، عمل محررا ثم رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون وتدرج في مناصبه حتى وصل إلى رئيس تحرير.

ورزق الله كان يكتب مقالات سينمائية بعدد من المطبوعات الصحفية بخلاف بعض الأنشطة السينمائية التي كان يشارك بها مثل نادي القاهرة للسينما الذي كان يعرض فيلمًا للجمهور ويفتح نقاشًا معهم، ومن هنا بدأ شغفه بالسينما، وفي عام 1975 قام بإعداد برنامج "نادي السينما" والذي كان البوابة الأولى لعبور حب السينما العالمية للكثير من المصريين، وقدم بعدها برنامج "أوسكار" عام 1980 والذي كان يمزج فيه بين التجربة السينمائية والتاريخية والاجتماعية عندما كان يعمل معدًا له وتولى إعداد وتقديم برنامج آخر عن السينما المصرية بعنوان "نجوم وأفلام" والذي سجل منه العديد من اللقاءات مع رموز السينما المصرية، ثم قدم برنامج «ستار» الذي كان بمثابة نقلة كبيرة للشاشة، حيث كان يستضيف أحد نجوم السينما العالميين في ذلك الوقت.

وتولى منصب رئيس قناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002 رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي 2007 - 20119، رئيس جهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامى 2011- 2012.

وفي عام 2012 كان رزق الله من بين الشخصيات الذين تم اختيارهم من قبل جمعية الأفلام البريطانية BFI لنحو 1000 شخص من مخرجين ونقاد وصانعوا أفلام من 73 دولة للتصويت على قائمتها لأفضل الأفلام عبر التاريخ.

أما عن البرامج التلفزيونية فقد شارك في إعداد برنامجي (أوسكار، نادي السينما) اللذان كانا يتمتعان بشهرة عالية على التلفزيون المصري، كما قدّم الكثير من البرامج السينمائية على القناة الثانية في التليفزيون المصرى من إعداده مثل برامج، (نجوم وأفلام) عن رواد السينما المصرية من خلال حوارات معهم 1980 – 1981، تليسينما 1981 – 1995، ستار لقاءات مع نجوم السينما الأمريكية 1986- 1994، سينما في سينما 1994 – 2004، الفانوس السحرى على قناة نايل لايف 2004 – 2008، سينما رزق الله على قناة نايل لايف 2008- 2010.